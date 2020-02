Graue Wände, triste Atmosphäre in den Straßen. So sehen viele Innenstädte bei uns aus. Um Mutter Natur wieder in die Stadt zu holen, eignen sich verschiedene Pflanzen. Welche das sind, erklärt Gunter Mann, Präsident des Bundesverbands Gebäude-Grün in Saarbrücken in Berlin.

Erste Entscheidung: Pflanzen mit oder ohne Kletterhilfe

Für eine bodengebundene Fassadenbegrünung eignen sich viele bekannte Pflanzenarten. Experte Mann empfiehlt beispielsweise Wilden Wein, Efeu, Kletterhortensien, den immergrünen Kletter-Spindelstrauch, die Klettertrompete – diese Pflanzen ranken alle auch ohne zusätzliche Kletterhilfen. Oder auch Kiwi, Geißblatt, Blauregen, Waldrebe, Kletterrose, Pfeifenwinde sowie Weinreben – dann mit unterstützenden Kletterhilfen.