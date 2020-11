Autoversicherung oder Automobilklub: Beide bieten Kfz-Schutzbriefe an

Versichern kann man sich zum einen über die Automobilklubs, wobei – wie beim Marktführer ADAC – der Pannendienst im Ausland nur über die teurere „Plus-Mitgliedschaft“ gewährleistet wird. Die Alternative sind Policen der klassischen Versicherungsunternehmen, die fast alle Kfz-Schutzbriefe im Angebot haben.

Was kosten die Policen?

Schutzbriefe von Versicherern sind oft für weniger als 20 Euro pro Jahr erhältlich. Noch günstiger sind laut Stiftung Warentest manche Policen, wenn der Kunde beim Anbieter schon eine andere Versicherung wie etwa eine Kfz-Haftpflicht abgeschlossen hat. Ob man dabei auf die Vollkasko-Variante setzten oder auch eine Teilkasko-Versicherung reicht, lesen Sie auf aktiv-online.de: Kfz-Versicherung: Vollkasko, Teilkasko– oder gar kein Kasko-Schutz?

Wichtig bei solch gekoppelten Verträgen: Der Schutz bezieht sich meist auf das eine versicherte Auto und dessen Fahrer und Insassen. Bei den Autoklubs und bei den Einzelpolicen von Versicherungsunternehmen sind je nach Tarif neben dem Kunden und allen Fahrzeugen, mit denen er unterwegs ist, auch Partner, Familienmitglieder und deren Fahrzeuge sowie andere Mitfahrer versichert.

Unterm Strich sind die Schutzbriefe der Kfz-Versicherer vor allem ratsam, wenn es um Unfall- und Pannenhilfe geht. Für den Mitgliedsbeitrag der Automobilklubs gibt es meist Zusatzleistungen wie Klub-Zeitschriften, Rabatte beim Reifenkauf oder Hilfe bei der Tourenplanung. Dafür sind die Beiträge oft weitaus teurer als die der Versicherer: Sie variieren zwischen etwa 30 Euro und mehr als 160 Euro pro Jahr.

Vorsicht bei einer Doppel-Versicherung

Manchmal seien Mobilitätsgarantien schon in Kfz-Kasko-Versicherungen enthalten, sagt Fachanwalt Knoop. In diesem Fall sei ein gesonderter Kfz-Schutzbrief eventuell nicht nötig. Auch die Stiftung Warentest rät: „Prüfen Sie, ob Ihre Autoversicherung bereits einen Schutzbrief umfasst.“

Besitzer neuwertiger Autos verfügten zudem nicht selten über eine Mobilitätsgarantie ihres Herstellers, die oft für ein bis zwei Jahre gilt. Auch sie bräuchten nicht unbedingt einen Schutzbrief. Enthalten seien in den Mobilitätsgarantien in der Regel Service-Dienstleistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienste, Mietwagen, Hotelübernachtungen, Fahrzeugrückholung oder Rückreise per Bahn und Flugzeug. „Die Leistungen sind je nach Hersteller unterschiedlich und jenseits der Pannen- und Unfallhilfe meist nicht so umfangreich wie bei Schutzbriefen“, so Experte Bruns.

Oft nicht enthalten seien personenbezogene Leistungen wie Kinderrückholung oder Krankenrücktransport. Ein wesentlicher Haken: Meist gelte die Garantie nur, wenn die vorgeschriebenen Inspektionen in der Vertragswerkstatt stattfinden. Selbst verschuldete Pannen würden von einigen Firmen ausgeschlossen.

Welche Klauseln bei einem Kfz-Schutzbrief problematisch sind

Von zweifelhaftem Wert ist laut Stiftung Warentest der Krankenrücktransport. „Die meisten Schutzbriefe haben in diesem Punkt einen üblen Haken“, sagt Bruns: „Sie zahlen den Rücktransport nur, wenn er medizinisch notwendig ist.“ In manchen Fällen werde diese Leistung also gar nicht gewährt. Besser sei die Klausel „medizinisch sinnvoll“: „Dann wird der Patient auch zurücktransportiert, wenn die Heilungsaussichten in einer heimischen Klinik besser sind, weil es ihm dort psychisch besser geht.“ Dazu sollte man noch wissen: Wer bei Fahrten ins Ausland eine Reisekrankenversicherung abschließt, verfüge in der Regel ohnehin über diese kundenfreundlichere Klausel.

Zu beachten ist laut Bruns auch, dass sich der Rechtsschutz, so er denn im Rahmen eines Kfz-Schutzbriefes gewährt werde, oft auf eine Beratung nach Unfällen im Ausland oder generell nur auf Hilfe nach einem Unfall beschränkt. Eine richtige Verkehrsrechtschutz-Versicherung mache diese Einschränkungen nicht, hier gibt es Hilfe zum Beispiel auch bei einem Streit nach einem Autokauf. Manche Vertragsbestandteile sind laut Stiftung Warentest zudem schlicht unnötig. Etwa, wenn die Kosten übernommen werden, wenn der Urlauber vorzeitig nach Hause muss, weil bei ihm eingebrochen wurde.