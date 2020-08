Köln. In den Sommerferien mal in einen professionellen Flugsimulator steigen? Das geht: zum Beispiel in Köln, Haar bei München, Dresden und in einigen anderen Städten. Und: Es ist gar nicht mal so teuer, wenn man sich rechtzeitig einen Rabatt-Gutschein sichert.

Günstiger Spaß haben – das klappt oft auch beim Zoobesuch, beim 3-D-Minigolf oder im Trampolinpark. Für Wellnessbehandlungen und nicht zuletzt für Restaurantbesuche gibt es ebenfalls satte Rabatte, über eine Plattform namens Groupon, die sich auf dieses Geschäft spezialisiert hat. In Deutschland hat sie nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren fast 65 Millionen Gutscheine verkauft und aktuell knapp zehn Millionen Kunden.