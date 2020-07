Da reicht nicht nur putzen

Stand: 11.07.2020 von Tobias Christ

Das, was wir essen, setzt oft unseren Zähnen zu. Auf was sollte man achten, um Karies und Co. zu vermeiden? Hilft Milch trinken und Kaugummi kauen? Ein Zahnarzt gibt Tipps, wie man seine Zähne gesund halten kann.