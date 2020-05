Die Mittagspause verbringen viele vor dem Rechner, manche lassen sie gleich ganz sausen, und wieder andere greifen in der Kantine nahezu durchgängig zu Pommes, Schnitzel, Currywurst und Co. Doch eine gesunde Mittagspause sieht anders aus. Wie, das verrät Silke Restemeyer, Diplom-Oecotrophologin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Mittagessen oder Snack: Das eigene Bauchgefühl entscheidet

Warum ist es überhaupt wichtig, im Arbeitstag eine Pause einzulegen? Durcharbeiten und vielleicht früher heimgehen, dass klingt doch viel verlockender. „Pausen sind wichtig, um unsere Leistungsfähigkeit über den Tag zu erhalten“, sagt Expertin Restemeyer. „Wer nicht auf seinen Körper hört, riskiert Leistungstiefs und Heißhungerattacken.“ Und die können dafür sorgen, dass sich Pfunde auf den Hüften anhäufen.

Die Expertin sagt aber auch: „Es gibt tatsächlich Menschen, die in den Pausen auf der Arbeit nicht unbedingt eine Mahlzeit brauchen. Manche benötigen nur eine Kleinigkeit, andere ein vollwertiges Mittagessen. Das ist höchst individuell, hängt auch damit zusammen, ob jemand gut frühstückt oder seine Hauptmahlzeit eben am Abend einnimmt. Es kommt auf die Gesamtenergiebilanz am Tag an. Man sollte da auf sein eigenes Bauchgefühl achten und im Blick haben, wie viel Energie man am Tag so verbraucht.“

Starre Zeit fürs Essen vermeiden: Dann bewusst genießen

Was Uhrzeiten angeht, muss aus ernährungswissenschaftlicher Sicht niemand dogmatisch um zwölf Uhr seine Mittagspause angehen. „Auch da sollte man sich nach seinen individuellen Bedürfnissen richten“, sagt Restemeyer.

Sie hält es allerdings für wichtig, das Essen in der Pause bewusst einzunehmen. „Optimalerweise macht man das nicht an seinem Arbeitsplatz. Wenn es aber keine andere Möglichkeit gibt, kann man dies auch dort tun, sollte dann aber dort ganz bewusst die Konzentration auf den Genuss legen.“ Also nicht noch nebenbei Mails beantworten und die Mahlzeit bloß schnell in sich hineinstopfen.

Hintergrund ist, dass das Sättigungsempfinden erst nach einer bestimmten Zeit einsetzt. „Das ist circa 15 bis 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit der Fall. Wenn man nicht bewusst isst, isst man über diesen Punkt einfach drüber weg und nimmt somit mehr zu sich, als man eigentlich braucht. Wer bewusst isst, kann so schon prima sein Gewicht regulieren“, sagt die Expertin.

Auch wenn man gemeinsam mit Kollegen in die Kantine geht, sollte man sich nicht von „Schnellessern“ unter Druck setzen lassen. „Sich beim Essen Zeit zu nehmen, ist wichtig“, sagt DEG-Expertin Restemeyer.