Immenstaad/Albtal/Freiamt. Schnitzeljagd war gestern. Allenfalls bei Kindergeburtstagen sieht man noch Gruppen kleiner Menschen, die auf der Suche nach einem Schoko-Schatz Hinweisen und Pfeilen folgen, die eine Mama oder ein Papa an den Baum gepinnt oder mit Kreide auf die Straße gekritzelt hat. Die moderne Variante der Schnitzeljagd heißt: Geocaching!

Anhand von Koordinaten einen versteckten Behälter finden

Und das funktioniert so: Jemand versteckt einen Behälter und lädt die genauen Koordinaten des Verstecks auf die Seite geocaching.com – die Nutzer ziehen sich diese Daten auf ein GPS-Navigationsgerät – und gehen auf Schatzsuche. Anfänger können auch einfach mit einem Smartphone loslegen, dafür gibt es verschiedene Geocaching-Apps.

Es kann durchaus sein, dass man einige Fragen beantworten oder auch Rätsel lösen muss, um weitere Infos und Daten zu bekommen. Manchmal liegt in dem Versteck auch eine kleine Belohnung. Was in der Regel immer zu finden ist, ist ein sogenanntes Logbuch, in das sich der Finder einträgt. Den Erfolg sollte man anschließend auch auf der offiziellen Geocaching-Homepage dokumentieren.