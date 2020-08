Rottenbuch/Bad Gögging/Prien/Großwallstadt. Bayerns Küche und Getränke sind weltbekannt. Zahlreiche Wege im Freistaat informieren Groß und Klein auf angenehmen Wanderungen über deren Herstellung und die Herkunft der nötigen Zutaten.

Leckeres aus Milch

Warum ist Milch gesund? Wie wird Käse gemacht? Und wie viel trinkt eigentlich eine Kuh? Der Pfaffenwinkler Milchweg in Oberbayern beantwortet all diese Fragen. Er führt über zehn Stationen mit Erklärtafeln sowie einem Quiz, zudem wartet ein Riesenmemory am Wegesrand. Zwei Stunden Zeit sollte man für die vier Kilometer lange Runde einplanen. Sie startet in Rottenbuch, verläuft zum Großteil auf Asphalt und ist daher für Familien mit Kinderwagen und Laufrad geeignet. Unterwegs kann man auch selbst Hand anlegen, beim Melken einer geduldigen Plastikkuh. An der Strecke liegt zudem die Schönegger Käsealm - zur Stärkung mit leckerem Käsebrot.