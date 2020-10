Matheaufgaben, Lesetempo, Merkfähigkeit, logisches Denken – das sind Herausforderungen, für die man trainieren sollte, am besten von jung auf. Gehirnjogging-Apps für Handy oder Tablet liegen da im Trend. Viele halten nicht nur unseren Kopf fit, sondern machen auch viel Spaß. Wir stellen Ihnen fünf coole Apps vor, die auf spielerische Weise Ihren Geist anregen. Das Beste: Es gibt sie zumindest in der Grundversion für lau – und die reicht in aller Regel aus.

Neuronation: 30 Aufgaben verteilt auf 300 Schwierigkeitsstufen

Diese App ist einer der großen Favoriten der Online-Community. Vorteil: Mit ihr können Sie ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen die geistige Fitness trainieren. Dabei passt sich die App während der Nutzung den Fähigkeiten des Users an, der so gezielter trainieren kann. Das Programm bietet rund 30 Übungen, verteilt auf 300 Schwierigkeitsstufen. Die spielerischen Aufgaben zielen auf Konzentration, Aufmerksamkeit und logisches Denken. Neuronation wurde in 16 Studien (unter anderem von der Charité Berlin, der Medical School of Hamburg, und der Queens University) eingesetzt und als effektiv bewertet.

Im App-Store für Android und iOS

Lumosity: Fördert kritisches Denken und stärkt das Gedächtnis

Diese Gehirnjogging-App funktioniert ähnlich wie Neuronation – mit 25 Mini-Spielen für Android-Nutzer (IOS-Nutzern stehen über 30 Spiele zur Verfügung). Das sind etwa Puzzlespiele, Gedächtnisspiele, Problemlösespiele, Mathespiele.