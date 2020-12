Mehr als 20.000 freie Werkstätten gibt es in Deutschland, außerdem rund 15.000 Markenwerkstätten. Doch es gibt auch die Bastler-Gemeinde, die am Auto selbst Hand anlegt, um Kosten zu sparen. Ersatzteile jeder Art können schließlich einfach in Online-Shops bestellt oder auf Schrottplätzen für kleines Geld erworben werden. Was beim Kauf von Spoiler, Automatikgetriebe und Co. zu beachten ist, erklären Heinz-Gerd Lehmann, Experte des ADAC Nordrhein, und Götz Knoop, Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Große Preisunterschiede für gebrauchte Autoteile im Internet

Ob Bremsscheibe oder Ölfilter, so ziemlich alle Ersatzteile können online bestellt werden. Doch Preise und Qualität können erheblich voneinander abweichen. Zum einen gibt es Originalteile des Autoherstellers, die in der Regel am teuersten sind, aber oft von Zulieferern stammen, die nach Vorschriften der Hersteller produzieren. Darüber hinaus können die Zulieferer ihre Teile auch direkt vermarkten.

Diese „Identteile“ sind baulich identisch mit den Originalteilen, tragen aber meistens nicht das Logo der Automarke auf der Verpackung, sondern nur das des Zulieferers. Die Qualität ist in beiden Fällen gleich gut, doch die Preise können variieren. Identteile seien etwa 10 bis 20 Prozent günstiger als die Originalprodukte, sagt Heinz-Gerd Lehmann. Ein Original-Scheinwerfer für einen Golf IV koste zum Beispiel original 193 Euro, das baugleiche Teil ohne Markenlogo 172 Euro. Für ein originales Federbein für einen Mercedes der C-Klasse werde 250 Euro verlangt, für ein Identteil 217 Euro.

Tipp: Worauf Sie generell beim Gebrauchtwagenkauf achten sollten, lesen Sie auf aktiv-online.

Von vielen Teilen gebe es noch weitaus günstigere Nachbau-Varianten, so der Experte des ADAC, doch hier sei Vorsicht angebracht, da sie nicht den Vorschriften der Autohersteller entsprächen und ein vorzeitiger Verschleiß nicht auszuschließen sei – ein Risiko vor allem bei sicherheitsrelevanten Elementen wie Bremsen.

Manchmal könne ein Schnäppchen auch sehr teuer werden. „Wasserpumpen zum Beispiel werden teilweise mit Kunststoffrädern zu sehr günstigen Preisen angeboten“, sagt der Kfz-Meister. „Nur halten diese Kunststoffräder aufgrund der Wassertemperatur nicht so lange wie Wasserpumpen mit Metallrädern.“ Ein Motorschaden kann eine mögliche Folge sein.