Der Klimawandel schlägt immer öfter auch im eigenen Garten zu. Was man tun kann, um das Grün zu schützen, erklären Katrin Wirth, Inhaberin der seit 120 Jahren familiengeführten Baum- und Rosenschule Zumpe in Markranstädt bei Leipzig und ihre Tochter Stefanie Wirth, Mitinhaberin des Familienbetriebs.

Bewässern: Morgens und in gezielten Intervallen gießen

Wasser marsch und gut ist? So einfach ist das richtige Wässern unserer Pflanzen im Garten und auf dem Balkon nicht. Am besten ist es, in den frühen Morgenstunden oder sehr spät am Abend und gezielt am Stängel oder Stamm reichlich und in Intervallen zu gießen.

„Auf diese Weise sorgt man dafür, dass das Wasser auch an tiefere Wurzeln kommt und die Pflanze so tiefer wurzelt“, erklärt. Katrin Wirth Das diene auch ihrer Standsicherheit. Andernfalls verläuft das Wasser oberflächlich breit ab und verdunstet schnell durch die Hitze.