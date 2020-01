Zu viel abgezogene Abgeltungsteuer holt man sich per Steuererklärung zurück

Der Anleger bekommt jährlich eine entsprechende Steuerbescheinigung von der Bank. Zu viel abgezogene Steuer kann man sich natürlich zurückholen – im Rahmen der normalen Steuererklärung: mit der Anlage „KAP“. Immer sinnvoll ist das für Sparer, deren persönlicher Grenzsteuersatz unter den 25 Prozent der Abgeltungssteuer liegt (was zum Beispiel für viele Rentner gilt).

Und wie ist das nun beim ETF-Sparen? Früher war das ja ziemlich kompliziert, vor allem bei Fonds ausländischen Fonds etwa aus Luxemburg. Eine Reform hat das vereinfacht: Investmentfonds werden seit 2018 über eine sogenannte Vorabpauschale besteuert. Das erledigt aber die Bank, sie bucht die Steuer in der Regel vom Verrechnungskonto des Depots ab. Als deutscher Anleger mit einem hier ansässigen Geldinstitut muss man sich da also um nichts kümmern – ganz unabhängig davon, ob ein Fonds nun im In- oder Ausland sitzt und ob ein Fonds die Erträge ausschüttet oder „thesauriert“, also die Erträge gleich wieder anlegt.