Designer Outlet Berlin, Brandenburg

Das Designer Outlet Berlin wurde 2009 eröffnet und bietet derzeit Platz für 84 Shops auf einer Verkaufsfläche von rund 16.500 Quadratmetern. Damit ist das Center die größte Outlet-Mall in Berlin-Brandenburg.

Für Familien mit Kindern gibt es den Panda Kids Club. Kinder bis zu zwölf Jahren werden dort betreut. Die Eltern können dann weiter bummeln, und die Kleinen toben sich in der Spielelandschaft aus.

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug auf 2.300 kostenfreien Stellplätzen parken.

Das Outlet Berlin wird von der McArthur-Glen-Gruppe betrieben. Der Betreiber verwaltet noch weitere Outlet-Center in Deutschland (Neumünster, Ochtrup) und in Europa.

mcarthurglen.com

Designer-Outlets Wolfsburg, Niedersachsen

Das Designer-Outlet-Center in Wolfsburg liegt direkt am Hauptbahnhof. Seit Dezember 2007 laden viele Geschäfte zum Shoppen ein. Über 85 Marken finden sich auf dem Areal. Darunter sind klassische Modemarken wie Esprit oder Tommy Hilfiger. Es werden zusätzlich aber auch Haushaltsmarken – wie Emsa oder Rosenthal – angeboten.

Es gibt rund 1.000 Parkplätze. Diese sind allerdings kostenpflichtig.

Vor dem Besuch in Wolfsburg lohnt sich auch ein Blick auf die Internetseite. Dort wird immer mal wieder mit Sonderangeboten oder Aktionen geworben.

designeroutlets-wolfsburg.de

Designer Outlet Ochtrup, Nordrhein-Westfalen

Im Westen Deutschlands, an der niederländischen Grenze, gibt es das Designer-Outlet in Ochtrup. Auf Shopping-Begeisterte warten über 70 Shops auf 11.000 Quadratmetern. Die Bauweise des Centers ist an die historischen Gebäude im Münsterland angelehnt. Die Freiluftpromenade lädt zum Bummeln und zum Verweilen ein.

Rund um das Outlet stehen 1.500 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Übrigens: Für das FOC Ochtrup ist noch eine Erweiterung auf 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant. Es sollen 55 neue Handels- und Gastronomieflächen entstehen.

mcarthurglen.com

Halle Leipzig The Style Outlets, Sachsen-Anhalt

Das Outlet-Center liegt nördlich von Leipzig und wurde erst im April 2016 eröffnet. 65 Shops verteilen sich auf über 18.000 Quadratmeter Shopping-Fläche. Es gibt den bekannten Marken-Mix aus internationalen Mode-Labels – wie Nike, Street One oder Tom Tailor. Hochpreisige Designer-Klamotten findet man hier bislang aber nicht.

Tipp: Man kann sich auch bei einem Bonusprogramm anmelden. Der VIP-Pass lockt mit zusätzlichen Rabatten und exklusiven Angeboten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Outlets ist das Center komplett überdacht und bietet so auch bei schlechtem Wetter ein ungestört trockenes Einkaufsvergnügen.

Es stehen 1.800 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

halle.leipzig.thestyleoutlets.de

City Outlet Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen

Das Outlet in Bad Münstereifel wirbt selbst mit dem Spruch „City Outlet – die Shopping Stadt“ und macht damit schon ihre Besonderheit deutlich. Es handelt sich nämlich nicht um ein Shoppingcenter im gewöhnlichen Sinne. Die Shops haben sich im historischen Stadtkern, in der Fußgängerzone, von Bad Münstereifel angesiedelt. Die alten Fachwerkhäuser wurden restauriert und im Jahr 2014 als City Outlet neu eröffnet.

Auf Shopping-Fans warten hauptsächlich Bekleidung, Schuhe und Lifestyle-Produkte bekannter internationaler Marken – zum Beispiel Mustang, Wellensteyn oder Jack Wolfskin. Allzu hochpreisige Designer-Labels sucht man allerdings vergeblich.

cityoutletbadmuenstereifel.com

Montabaur The Style Outlets, Rheinland-Pfalz

Das im Juli 2015 eröffnete Outlet Montabaur in Rheinland-Pfalz ist mit rund 70 angebotenen Marken vergleichsweise klein. Wenn man mit seinen vollgepackten Tüten wieder nach Hause möchte, liegt das Center verkehrsgünstig direkt an der Autobahn A3 und am Bahnhof. Von Frankfurt fährt man rund 50 Minuten, aus Köln dauert es etwas länger. Die Parkplätze sind die ersten vier Stunden kostenfrei. Danach zahlt man 2 Euro pro Stunde.

Beim Marken-Angebot gibt es keine Überraschungen. Es gibt den altbewährten Mix aus Mode, Schuhen, Schmuck und Haushaltswaren.

Wie bei den meisten anderen Outlet-Malls kann man sich auch hier bei einem Bonusprogramm anmelden. Es locken exklusive Rabatte in den Shops oder besondere Aktionen – wie die VIP Style Week nur für Mitglieder.

montabaur.thestyleoutlets.de

Wertheim Village, Baden-Württemberg

Das Wertheim Village, zwischen Frankfurt und Nürnberg gelegen, ist eines der größten Outlet-Center in Deutschland: In kaum einem anderen sind so viele Marken (über 100) unter einem Dach angesiedelt. Shopping-Fans kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Neben den bewährten internationalen Marken findet man auch einige Newcomer-Labels oder spezielle High-End-Ausrüstung – zum Beispiel für den Bergsport.

Wer häufiger nach Wertheim zum Shoppen fährt, kann auch über eine Mitgliedschaft in dem VIP-Programm „Privilege“ nachdenken. Als VIP-Mitglied bekommt man exklusive Angebote der Marken oder Einladungen zu Insider-Events.

In Wertheim stehen über 2.500 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Bei der Anreise mit der Bahn bringt ein kostenloser Shuttle-Bus die Besucher von Frankfurt und Würzburg zum Shoppingcenter und zurück.

tbvsc.com/wertheim-village

Zweibrücken Fashion Outlet, Rheinland-Pfalz

Das Outlet-Center in Rheinland-Pfalz lässt wohl viele Shopping-Herzen höherschlagen – es ist eines der größten in Deutschland. Über 130 verschiedene Marken werden in den Boutiquen angeboten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem locken immer wieder besondere Aktionen wie Late-Night-Shopping-Events, After-Work-Partys oder verkaufsoffene Sonntage viele Besucher an.

Die 2.600 angebotenen Parkplätze sind kostenfrei.

Tipp: Ein Blick auf die Internetseite verrät die neuesten Angebote und zusätzliche Rabattaktionen – das lohnt sich.

zweibrueckenfashionoutlet.com

Ingolstadt Village, Bayern

Das Outlet-Center Ingolstadt Village hat mit über 110 Marken für alle Besucher sehr viel zu bieten. Ob internationaler Designer oder Newcomer-Label – hier lässt sich nach Herzenslust Shoppen und Geld ausgeben. Auch wer Schmuck oder Beauty-Artikel sucht, wird hier fündig.

Das Center ist mit dem Auto und mit dem Zug gut zu erreichen. Es liegt direkt an der Autobahn A9, 40 Minuten von München entfernt. Die 2.000 Parkplätze kann man kostenfrei nutzen. Busse pendeln mehrmals täglich vom Ingolstädter Hauptbahnhof und von Ingolstadt-Nordbahnhof direkt zum Outlet.

Übrigens: Rund zehn Autominuten vom Ingolstadt Village produziert Audi. Dort kann man das Museum besuchen und im Audi-Center neue Autos anschauen. Vielleicht eine Alternative für alle Männer – und Frauen –, die das Shoppen schon satthaben?

www.tbvsc.com/ingolstadt-village

Outletcity Metzingen, Baden-Württemberg

Die Outletcity Metzingen gilt als das bekannteste und exklusivste Outlet-Center in Deutschland. Und ist auch eines der erfolgreichsten Factory-Outlets Europas mit jährlich circa vier Millionen Besuchern aus 185 Ländern. Metzingen war eine der ersten Städte, in der sich mehrere Mode-Outlets angesiedelt haben – bedingt durch den Firmenstandort der Hugo Boss AG. Jetzt gibt es auf dem Areal über 120 Shops. Alle Marken, die Rang und Namen haben, sind mit einem Store vertreten. Darunter auch Luxusmarken, die man nicht so häufig in einem Outlet-Center antrifft, wie Gucci, Prada und einige mehr.

Gut zu wissen: Als einziges Outlet-Center in Deutschland hat Metzingen einen eigenen Online-Shop outletcity.com. Über 50.000 Produkte von 270 Marken werden dort angeboten. Bevor man loslegen kann, muss man sich registrieren. Zusätzliche Kosten entstehen dabei aber nicht: outletcity.com/de/metzingen/

Seemaxx Outlet-Center Radolfzell, Baden-Württemberg

In der ehemaligen Produktionshalle der Schiesser AG in der Nähe von Konstanz gibt es seit dem Ausbau 2016 über 40 Modemarken – wie Nike, Tommy Hilfiger, Jack Wolfskin oder Brax – auf 8.500 Quadratmetern. Das Outlet bietet immer mal wieder besondere Aktionen und Events an, die noch mehr Besucher anlocken sollen: Sport- und Outdoorwochen oder verkaufsoffene Sonntage. Aktuelle Hinweise darauf stehen auf der Internetseite.

Zum Center gehören 450 Parkplätze, die für die ersten zwei Stunden kostenlos sind.

Die nahe gelegene Altstadt von Radolfzell ist vom Outlet-Center fußläufig erreichbar. Ein Shopping-Trip lässt sich problemlos auch mit einem Kurztrip zum Bodensee verbinden.

seemaxx.de