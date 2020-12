Hamburg/Celle. Es ist wieder Zeit für die Weihnachtsbäckerei. Immer mit dabei ist Lebkuchen, genauer: Honigkuchen. Denn das beliebte Weihnachtsgebäck wird traditionell mit Honig gesüßt.

Der schmeckt auch sonst vielen Deutschen. Ob auf dem Frühstücksbrot, zum Backen und Kochen oder zum Süßen von Tee und anderen Lebensmitteln: 2019 aßen die Bundesbürger knapp 80.000 Tonnen des goldenen Produkts – fast ein Kilo pro Kopf.

Dabei gibt es Geschmacksunterschiede innerhalb Deutschlands: „Der Norden bevorzugt helle Sorten wie etwa Rapshonig. Je weiter man in den Süden kommt, um so beliebter werden aromatische, würzige Sorten wie Wald- und Tannenhonige.“ So erklärt es Helena Melnikov vom Honig-Verband in Hamburg.