Schweißtreibende Hitze und dann noch eine üppige Mahlzeit vertilgen. Schon der Gedanke an ein deftiges Mahl mit allem Drum und Dran bei 30 Grad im Schatten sorgt bei vielen für Schweißperlen auf der Stirn. Dabei kann man die richtige Kost auch bei Hitze im Hochsommer gut genießen, sagt die Ernährungsexpertin Antje Gahl. Sie ist Diplom-Ökotrophologin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn.

Bei hohen Temperaturen die Hauptmahlzeit in die kühleren Abendstunden verlegen

Wer an richtig heißen Tagen gar keinen Hunger hat, der braucht sich auch nicht zum Essen zu zwingen. „Ein oder zwei Tage mal nur ein wenig Obst oder Gemüse zu essen, das ist kein Problem“, sagt Gahl. Ebenfalls keine große Sache: Die Hauptmahlzeit einfach zu verschieben – und sie eher in die kühleren Abendstunden zu verlegen, auch wenn man sonst vielleicht seine Hauptmahlzeit immer zum Mittag einnimmt. „Dabei ruhig auf den eigenen Körper hören“, so die Expertin.