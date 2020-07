Kann jeder!

Eiscreme ist an einem schönen Sommertag für viele ein Muss – ob am Stiel, im Becher oder im Hörnchen. Wer keine Eisdiele in der Nähe hat, kann ohne großen Aufwand mit wenigen Zutaten zu Hause eine tolle Leckerei zaubern. aktiv stellt drei Rezepte vor.