Ein neues Auto kostet häufig weit mehr als 20.000 Euro. Nicht jeder kann oder will so viel Geld bar auf den Tisch legen. Der Wagen muss also finanziert werden. Damit das Budget nicht zu stark strapaziert wird, sollten die Monatsraten so gering wie möglich sein.

Genau das ist bei der Drei-Wege-Finanzierung der Fall: Nach Berechnungen von Stiftung Warentest sind die Monatsraten häufig nur etwa halb so hoch wie beim klassischen Ratenkredit.

Drei-Wege-Finanzierung: Erst zahlen, dann entscheiden, was mit dem Auto geschieht

Bei der Drei-Wege-Finanzierung zahlt man für zwei, drei oder sogar vier Jahre die vereinbarte Rate. Erst danach entscheidet der Kunde, was mit dem Auto geschieht. Man ist also flexibler als beim klassischen Ratenkredit, bei dem man jeden Monat die vereinbarte Kreditrate bezahlt und am Ende der Laufzeit dem Kreditnehmer das Auto gehört. Bei dem Modell der Drei-Wege-Finanzierung hat man dann drei Optionen zur Wahl.