Köln. Mini-Kräutergärtchen in der Milchtüte oder eine Bar aus Holzpaletten: Selbermachen (do it yourself, kurz DIY) liegt im Trend, nicht nur als Zeitvertreib in der Coronakrise. Der Ansturm auf die Baumärkte zeigt: Werkeln macht Spaß, vielen juckt es in den Fingern. Da kann Schönes entstehen!

Streichen, hämmern, kleben: „Die Deutschen sind ein Volk von Heimwerkern“, sagt Katja Fischborn von der DIY Academy in Köln. Wand verputzen, Laminat verlegen? Das Schulungsinstitut zeigt für kleines Geld, wie das geht. Hinter ihr stehen Baumärkte und große Hersteller von Werkzeug und Zubehör. Vermittelt wird das Wissen auf einer Website und in Kursen.