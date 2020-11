Verbesserte Bedingungen

Weil die bisherigen Räume der Ausbildungswerkstatt in Kiel „aus allen Nähten“ platzten, entschied man sich zum Umzug in die nahe gelegene Halle am Kiel-Kanal. Hier hat die TAN nun mit 1.500 Quadratmetern doppelt so viel Fläche wie zuvor, kann neue Schulungsräume nutzen und ihre Maschinen- und Handarbeitsplätze so aufstellen, dass sie allen Hygiene- und Abstandsregeln auch unter Corona-Bedingungen gerecht werden kann.

Ausbildungsleiter Koray Wegener freut sich über die neuen Räume: „Wir können sowohl unsere Erstausbildung als auch unsere Umschulungen hier unter verbesserten Bedingungen durchführen.“

Verband und Akademie sind perfekte Partner

Die neue Halle bietet Platz für 30 Handarbeitsplätze, an denen die Grundlagen der Metallbearbeitung erlernt werden können. Darüber hinaus stehen jeweils sechs konventionelle Dreh- und sechs Fräsmaschinen bereit und je zwei CNC-gesteuerte Dreh- sowie Fräsmaschinen. Im Elektrobereich stehen 24 Laborplätze mit Automatisierungsanlagen und SPS-Steuerungen. Zudem verfügt die Werkstatt über eine Roboteranlage. Das Spektrum der Ausbildungsberufe reicht vom Elektroniker für Automatisierungstechnik über den Zerspanungsmechaniker bis hin zum Mechatroniker.

Peter Golinski, Nordmetall-Geschäftsführer Bildung und Arbeitsmarkt, schätzt die Akademie als wertvollen Partner für die eigenen Aktivitäten: „Nordmetall kümmert sich von der Frühbildung in Kita und Grundschule über die Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen, die Ausbildung in den Unternehmen oder an den Hochschulen bis hin zur betrieblichen Weiterbildung um den Fach- und Führungskräftenachwuchs in seinen Unternehmen. Ähnlich breit ist die TAN aufgestellt. Das ist ideal für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“