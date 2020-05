Berlin. In diesem Jahr müssen wir uns ja in vielerlei Hinsicht umgewöhnen … und das gilt auch bei der Steuererklärung. Die rechtlichen Vorgaben sind zwar weitgehend unverändert geblieben. Und nach wie vor liegt die durchschnittliche Steuererstattung bei etwa 1.000 Euro. Beim Ausfüllen der Formulare aber gibt es grundlegende Neuerungen!

Der Mantelbogen der Steuererklärung ist jetzt kürzer – dafür gibt es neue Anlagen

So heißt der „Mantelbogen“ zwar noch immer so – er hat aber nur noch zwei statt der altgewohnten vier Seiten. „Die Vordrucke sind fürs Steuerjahr 2019 neu gestaltet worden“, erklärt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. „Es gibt jetzt für jeden Bereich eine eigene Anlage, also zum Beispiel für haushaltsnahe Aufwendungen wie die Handwerkerleistungen. Damit hat man jeweils mehr Platz für präzise Eintragungen.“

Nebenbei ist übrigens der Vordruck „Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer“ abgeschafft worden. Kein großer Verlust, so Klocke: „Diese Variante wurde tatsächlich nicht häufig genutzt.“

Jeder muss nun also erst mal selbst herausfinden, welche der knapp 20 (!) verschiedenen Anlagen eigentlich auszufüllen sind. Eine Übersicht bietet die auch sonst nützliche „Anleitung zur Einkommensteuererklärung“, die man im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung aufstöbern kann. Dieses Portal ist leider stellenweise nicht sonderlich benutzerfreundlich, daher hier ein Screenshot als Hilfestellung: Nach dem Klicken auf den Briefbogen öffnet sich ein Dokument mit weiteren Links.

Neu außerdem: Viele Daten soll man gar nicht mehr eintragen! „Alle Werte für diese sogenannten E-Daten, also zum Beispiel den Bruttolohn oder die Lohnsteuer, hat das Finanzamt schon elektronisch übermittelt bekommen“, erklärt Expertin Klocke. „Man muss diese Felder auf den Papierformularen nur dann ausfüllen, wenn man weiß, dass da etwas Falsches gemeldet worden ist. Das sind aber Einzelfälle.“