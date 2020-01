Alte Oper Frankfurt

1880 hob sich zu den Klängen von Mozarts Oper „Don Giovanni“ erstmals der Vorhang in diesem prächtigen Theaterbau des Historismus. Nach schweren Bombentreffern 1944 war das Gebäude lange eine Ruine. 1981 dann die Wiedereröffnung mit der 8. Sinfonie Gustav Mahlers. Heute fungiert das Haus als reines Musiktheater und Kongressgebäude. Der prächtige holzgetäfelte Große Saal fasst beeindruckende 2.500 Zuschauer.

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Der neobarocke Theaterbau wurde 1894 als Neues Königliches Hoftheater erbaut. Kaiser Wilhelm II. war ganz vernarrt in dieses Theater und förderte es nach Kräften. Als besonders beeindruckend gelten die Deckenmalereien im Zuschauerraum. Das Große Haus fasst 1.041 Zuschauer, das Kleine Haus 328 Plätze.

Nationaltheater München

Das an einen griechischen Tempel erinnernde Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist eines der Hauptwerke des europäischen Klassizismus und Spielort der Bayerischen Staatsoper, des Bayerischen Staatsorchesters sowie des Bayerischen Staatsballetts. Auch dieser geschichtsträchtige Bau fiel Weltkriegsbomben zum Opfer, nur die Umfassungsmauern blieben seinerzeit stehen. Ein Neubau wäre nach dem Krieg zwar billiger gekommen, trotzdem entschloss man sich, das Theater fast originalgetreu zu rekonstruieren. Zum Glück…