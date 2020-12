Dass die Schotten brennen können, das weiß man ja. Weltweit ist ihr Whisky begehrt, 42 Flaschen pro Sekunde verlassen Schottland in alle Himmelsrichtungen. 10.000 Schotten arbeiten in der Whisky-Industrie. Wie will man da mithalten?

Für den Erfolg muss man brennen

Brennmeister Thomas Ewers dachte da ganz anders. Bis 2003 hatte der sogar nur Bier getrunken. Bis eine Reise seine Whisky-Passion weckte. Er sich selbst ans Brennen wagte. Lehrgeld zahlte, sich stetig verbesserte. Und jetzt Weltmeister ist.

Wir lernen: Wer in der Marktwirtschaft erfolgreich sein will, muss brennen. Für eine Idee. Für sein Produkt. Dann wird gar der Beweis möglich, dass wir sogar Whisky können. Und zwar den besten der Welt.