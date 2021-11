Im Laufe eines Schuljahres sammeln die 15 Schülerinnen in allen vier MINT-Bereichen praktische Erfahrungen. Technik-Workshops, Betriebsbesichtigungen, eine Projektwoche und ein Unternehmenspraktikum gehören dazu. „Wir haben im Unterricht Fahrzeugmodelle mit unterschiedlichen Antrieben zusammengesetzt. Das hat den Schülerinnen nicht nur großen Spaß bereitet, sondern ihnen auch wichtige technische Inhalte nähergebracht“, erläutert Berit Röper, Lehrerin und Koordinatorin an der Lübecker Geschwister-Prenski-Schule.

Einblicke in die M+E-Welt

Darüber hinaus konnten die jungen Frauen schon erste Einblicke in den Arbeitsalltag von M+E-Betrieben gewinnen. So waren die Schülerinnen beim Lübecker Marinezulieferer Gabler Naval Technology zu Gast, durften dort auch in die Produktion hineinschnuppern. „Das war für die Mädchen sehr interessant“, berichtet Röper.

Das sehen auch die Mädchen so. Die Schülerin Sarah findet gut, dass sie einen Einblick in Fächer und Arbeitsmöglichkeiten bekommt, die für Mädchen in aller Regel als „nicht normal“ angesehen werden. „Es macht mir mehr Spaß, als ich gedacht habe“, sagt sie. Ihre Klassenkameradin Leevke sieht in dem Angebot eine tolle Möglichkeit, Themen aus der Technik und der Informatik kennenzulernen, und das, ohne Vorerfahrungen mitzubringen. „Wir probieren viel aus und arbeiten praktisch. Das finde ich toll“, sagt sie. Kimia sagt: „Ich habe nicht gewusst, dass Technik so spannend sein kann.“