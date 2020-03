Coronavirus: Expertentipps für den besten Schutz im Alltag

Köln. Deutschland im Krisen-Modus: Das Coronavirus (Sars-CoV2) breitet sich aus, längst sind auch bei uns Hunderte Covid-19-Fälle aufgetreten. Das Bundesgesundheitsministerium spricht von einer Epidemie, Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) raten zu besonderer Vorsicht. Dabei gibt es ein paar ganz einfache Grundregeln, die jeder im Alltag beachten kann, um sich (und andere) zu schützen.

Reicht Seife zum Händewaschen oder braucht man ein Desinfektionsmittel?

Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist jetzt besonders wichtig – mindestens 20 Sekunden lang, mit warmem Wasser und Seife. Das genügt in den meisten Fällen, um sich im Alltag zu schützen. Ein Desinfektionsmittel ist nicht unbedingt nötig. Wer auf Nummer ganz sicher gehen möchte, sollte auf den Zusatz „viruzid“ achten – nur dann tötet das Mittel Viren wirksam ab.

Händeschütteln oder Abstand zu anderen Menschen halten?

Wer sich vor einer Ansteckung schützen will, kann sich an die Regeln halten, die jedes Jahr während der Grippe-Saison gelten: auf Hygiene achten – und Abstand zu Erkrankten halten. Denn Covid-19 wird wie eine Grippe über die Atemwege übertragen. Das Risiko, sich durch Tröpfchen aus Nase oder Mund anzustecken, ist also besonders hoch. Wichtig daher: beim Husten und Niesen von anderen abwenden und am besten ein Einweg-Taschentuch verwenden, dieses direkt entsorgen. Falls mal kein Taschentuch zur Hand ist: die Armbeuge benutzen. Und auch wenn es unhöflich wirken kann: Jetzt darf man ruhig mal aufs Händeschütteln verzichten!