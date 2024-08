Dritter Schritt: Testament verfassen

Der Bundesgerichtshof hat 2018 entschieden, dass auch der digitale Nachlass zur Erbmasse gehört und wie materielle Güter vererbt wird. Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht, wo es vor allem um die vorübergehende Verwaltung von Online-Kontakten noch zu Lebzeiten geht, kann deshalb im Testament geregelt werden, was nach dem Tod endgültig mit Instagram-Profilen, Facebook-Auftritten oder selbst gestalteten Websites passieren soll. Sollen sie gelöscht werden oder nicht? Hier können auch bestimmte Personen vom Zugriff auf Daten ausgeschlossen werden. „Es geht darum, dass im Internet Einklang mit der Realität hergestellt wird“, sagt die Expertin.

Allzu oft werde die digitale Erbmasse testamentarisch nicht berücksichtigt. Aber mittlerweile rücke das Thema mehr und mehr ins Bewusstsein. Auch der Umgang mit Fotos und sonstigen Dokumenten auf Smartphones, Laptops und PCs könne im Testament geregelt werden. Natürlich sollte die Übersicht mit allen Online-Kontakten und Anweisungen auch den Erben überlassen werden.

Was tun, wenn nichts geregelt wurde?

Dann müssen sich die Erben einigen, was mit dem digitalen Nachlass passieren soll – nicht selten ein mühsamer Prozess. „Deshalb ist es immer sauberer, zu bestimmen, was man selber wünscht“, so Möhring. Der Mehraufwand für Angehörige sei zudem groß, wenn nichts geregelt wurde. Denn dann müssen jede Plattform und jeder Anbieter einzeln kontaktiert werden. Wahlweise bleiben Profile und Konten verwaist, was die Gefahr des Missbrauchs birgt und womöglich Kosten verursacht.

Social-Media-Anbieter seien allerdings verpflichtet, Erben Zugriff auf das Konto des Verstorbenen zu gewähren, so Juristin Möhring. Dennoch: Einen Überblick über alle Online-Aktivitäten des Verstorbenen zu erhalten, sei ein schwieriges Unterfangen. Zwar gebe es Firmen, die Online-Konten und Accounts aufspürten und auch die kommerzielle Verwaltung des digitalen Nachlasses übernehmen. Doch das koste Geld und sei aus Gründen des Datenschutzes und einer Missbrauchsgefahr durchaus problematisch.