Ob Schuhe oder Kleidung, Bücher oder Spielzeug, Elektrogeräte oder sogar Möbel: Immer öfter wird unkompliziert online oder per Laptop und Smartphone bestellt – und bezahlt. Dabei zeichnet sich mittlerweile ein langsamer Wandel bei den Bezahlmethoden ab. Bevorzugten die Deutschen lange den Kauf auf Rechnung, werden elektronische Zahlungsdienstleister zunehmend beliebter. Sie heißen Paypal, Apple Pay, Klarna oder beispielsweise Amazon Pay. David Riechmann, Fachanwalt für Bank und Kapitalmarktrecht bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf, erklärt, auf was man achten sollte, um sicher online zu bezahlen.

Vorteil der Online-Bezahlsysteme: Kundendaten müssen nur einmal angegeben werden

Wer sein Online-Geschäft nicht auf Rechnung oder per Kreditkarte bezahlen kann oder will, hat mehrere Möglichkeiten, dies mithilfe elektronischer Bezahlmethoden zu machen. Praktisch daran: Der Verkäufer bekommt zügig sein Geld, der Käufer erhält die Ware schneller, weil der Versand direkt gestartet werden kann.

Grundsätzlich gibt es bei den Online-Bezahlsystemen verschiedene Varianten. Beim meistgenutzten Anbieter Paypal muss der Kunde zunächst ein eigenes Konto eröffnen. Kauft er in einem Online-Shop über Paypal ein, loggt er sich über sein Paypal-Konto ein, um dort den Kauf zu bestätigen.

Dann überweist Paypal sofort den Betrag in Form von E-Geld an den Händler. Das Geld holt sich Paypal anschließend wieder vom Nutzer zurück, entweder über das Girokonto oder über die Kreditkarte, je nachdem, was dieser bei Eröffnung des Kontos hinterlegt hat.

Nutzer des Versandriesen Amazon können über Amazon Pay ihr Konto ebenfalls zum Bezahlen in vielen anderen Online-Shops nutzen. „Für die Kunden ist bei solchen Diensten von Vorteil, dass sie nicht jedes Mal wieder aufs Neue ihre sensiblen Kontodaten eingeben und übers Internet übermitteln müssen“, erklärt Verbraucher-Experte und Anwalt Riechmann.