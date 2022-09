Diese Rückmeldung hat Franz-Peter Jürgens, am Hönne-Berufskolleg Ansprechpartner für die ZQ, auch schon nach dem ersten Durchgang bekommen: „Die Teilnehmer sind begeistert. Echt gute Ideen sind dabei herumgekommen.“ Viel sei in den Köpfen drin gewesen, jetzt habe man es lösen können. Christian Rietzscher, der die ZQ in Lüdenscheid koordiniert, kann das nur bestätigen: „Die Azubis sind sehr engagiert und motiviert. Sie schätzen auch die Zusammenarbeit mit anderen Berufsfeldern.“

Berufskollegs haben die Weiterbildung der Lehrkräfte zusammen angegangen

Zerspanungs- und Werkzeugmechaniker, Elektriker, Produktdesigner, Stanz- und Umformmechaniker, informationstechnische Assistenten – die Zusammensetzung der Gruppen ist sehr gemischt. In Menden sind vorrangig die dritten Ausbildungsjahre angesprochen. In Lüdenscheid war das zweite Ausbildungsjahr interessierter. „Einige Teilnehmer möchten die Ausbildung verkürzen. Da passt das so besser“, erklärt Rietzscher.

Vom Blick über den Tellerrand der eigenen Ausbildung hinaus profitieren alle. Zukünftig möchten die beiden Berufskollegs das noch ausbauen. Schon die umfangreiche Weiterbildung der Lehrkräfte sind sie zusammen angegangen. Denkbar sind auch gemeinsame Projekte der Azubis oder, ganz praktisch, das Erproben der Fernwartung - von einer Schule zur anderen.