Wie soll die Welt in 10 oder 50 Jahren aussehen? Wir leben in einer Zeit des fundamentalen Wandels, der vor allem viele junge Leute umtreibt. Wir müssen beispielsweise die Energiewende meistern, die Digitalisierung vorantreiben und den Verkehr zukunftsfähig machen. Bei all diesen Themen spielt unsere Branche eine Schlüsselrolle. Ob in kleinen Familienbetrieben oder großen Konzernen, hier werden die Lösungen und Technologien für die Zukunft entwickelt. Viele der hier Beschäftigten helfen also, die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Arbeitsbedingungen und Vergütung sind spitze

Und deshalb brauchen die Unternehmen dringend Nachwuchs. Zumal die MINT-Lücke größer geworden ist: In Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kamen in Baden-Württemberg zuletzt auf 100 Arbeitssuchende 275 offene Stellen. Zahlreiche Arbeitsplätze können also gar nicht besetzt werden. Für Bewerber ist das natürlich prima: Sie haben die Qual der Wahl.