Neuschönau/Lohr/Burgberg. Noch mal raus, bevor es Winter wird, und Freude an der bunten Natur haben. Zum Beispiel im Wald und in den Bergen, sie sind im Herbst besonders schön anzusehen. Dichte Wälder, hohe Gipfel, klare Seen, das alles gibt es direkt vor der Haustür: von Spessart und Rhön in Nordbayern über den Steigerwald bis zu den Bayerischen Alpen – oder auch Schutzgebiete wie den Nationalpark Bayerischer Wald an der Grenze zu Tschechien. Er zieht jedes Jahr über eine Million Besucher an.

Im Nationalpark Bayerischer Wald, der heuer sein 50. Bestehen feiert, wurde im Jubiläumsjahr eigens die Saison verlängert, der Führungsbetrieb läuft bis 29. November, drei Wochen länger als geplant. Bis in den Spätherbst fahren die Busse zu den Ausflugszielen.