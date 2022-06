Elterndays: Ausbildungsinfos direkt im Betrieb einholen

Märkischer Kreis. Sich direkt in den Betrieben über Ausbildungs- und Studienangebote informieren: Diese Möglichkeit bieten die ElternDays. Vom 17. bis 29. Oktober startet eine neue Runde im Märkischen Kreis. Die Kommunale Koordinierungsstelle des Kreises lädt dazu Eltern und ihre Kinder ein. Unter anderem öffnen die Firmen Erich Dieckmann, Lobbe Entsorgung West und Schrimpf & Schöneberg in Iserlohn, Grohe in Hemer, Möhling in Altena und VDM Metals International in Werdohl für eine jeweils zweistündige Veranstaltung ihre Türen. Die ElternDays richten sich an Eltern von Schülerinnen und Schülern ab Klasse neun sowie der Oberstufen der Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs. Die Plätze sind begrenzt, eine frühe Anmeldung lohnt sich daher.

Alle Infos: jobnavi-mk.de/elterndays