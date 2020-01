Augsburg/Neuburg/Maisach. Autofahren auf Glatteis, Matsch und Schnee, das will gelernt sein. In Fahrsicherheitstrainings kann man das üben. Sie werden vielerorts in Bayern angeboten, auch speziell für die Winterzeit. Man lernt darin, sein Fahrzeug noch besser zu beherrschen – mit Spaß! Mit Profis wird auf eigens angelegten Parcours trainiert, was man im normalen Straßenverkehr nicht üben kann: Ausweichmanöver, Vollbremsung oder Slalom auf glattem Untergrund.

Der ADAC ist der größte Anbieter solcher Trainings. Er unterhält im Freistaat sieben Zentren für Fahrsicherheit. Dort lernen Teilnehmer, knifflige Situationen zu meistern – mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Wohnmobil. In Augsburg, Ingolstadt, Kempten, Regensburg, Landshut, Burgkirchen sowie Schlüsselfeld gibt es rund ums Jahr Kurse für junge Fahrer, Fortgeschrittene sowie Routinierte, die ihr Fahrzeug noch besser kennenlernen wollen.

fahrsicherheitstraining-bayern.de

Audi bietet in Neuburg an der Donau Fahr- und Sicherheitstrainings an. Auf dem 2,2 Kilometer langen Rundkurs und auf bewässerten Flächen der „driving experience“ können die Teilnehmer in Übungsfahrzeugen richtiges Verhalten trainieren. Auf der Offroad-Strecke mit Wippe, Schräg- und Wasserdurchfahrt ist seit 2019 zudem der elektrische „e-tron“ im Einsatz.

audi.de/driving

BMW zeigt auf seiner 130 Hektar großen „Driving Academy“ in Maisach, wie richtiges Bremsen, Lenken und Ausweichen geht. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern kommt die Erfahrung dem Straßenverkehr sehr nah. Auf Dynamikflächen spürt man, welche Kräfte beim Unter- und Übersteuern oder Driften wirken.

bmw-drivingexperience.com

Die Verkehrswacht Bayern demonstriert zum Beispiel auf dem Trainingsplatz in Jesenwang defensive und sichere Fahrweise. Trainer bringen den Teilnehmern Kurventechnik sowie das Einschätzen von Reaktions-, Brems- und Anhalteweg bei.

verkehrswacht-bayern.de