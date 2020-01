Beim Fondssparen gilt: Den richtigen Einstiegszeitpunkt – den gibt es nicht

Nun gibt es etliche breit streuende ETF, die alle diese Kriterien erfüllen, von diversen Anbietern. Jedes einzelne Produkt hat eine eigene internationale Wertpapierkennnummer (ISIN). Bei der Auswahl kann man sich da aber gut an der Bestenliste der unabhängigen Zeitschrift „Finanztest“ orientieren. Welche Fonds da erste Wahl sind, lässt sich sofort nachlesen, für den Zugriff auf diese Datenbank verlangt die Stiftung Warentest einmalig 4 Euro. Für 12,90 gibt es das Sonderheft „Finanztest Spezial: Anlegen mit ETF“ (ISBN 4192127012908).

Ob man nun einen großen Batzen Geld auf einen Schlag vom Sparbuch umschichten und/oder auf einen monatlichen Fondssparplan setzen möchte: „Auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu spekulieren, ist nicht sinnvoll“, betont Nauhauser, „denn so einen Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Kurzfristig ist die Börse unberechenbar.“

„Starke Wertschwankungen sind normal – die muss man aushalten und aussitzen können.“ Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale

Klar ist nämlich auch: Aktienkurse können extrem abstürzen! Was im Lauf der Zeit immer mal wieder geschehen ist – und wohl weiterhin geschehen wird. Auch einen zwischenzeitlichen Verlust von 50 Prozent muss aushalten und aussitzen können, wer langfristig ertragreich sparen will.

Per Indexfonds-Fondssparplan kann man zum Beispiel gut für die Enkel sparen

Daher sollte man Geld, das in zwei, drei Jahren auf jeden Fall zum Beispiel fürs nächste Auto nötig ist, gerade nicht an der Börse anlegen. Großeltern wiederum, die für ihre Enkel sparen möchten, sollten sich ruhig einen Fondssparplan für einen breit streuenden ETF-Indexfonds fürs Enkelchen zutrauen. Auch Berufseinsteiger, die einen Immobilienerwerb in etwa 20 Jahren anstreben, können gut auf ETF im Depot setzen. Oder auch Menschen, die möglichst flexibel fürs Alter sparen wollen: Einen Fondssparplan kann man in der Regel jederzeit abändern oder stoppen.

„Eine Garantie, nach zehn Jahren sicher keinen Verlust verbuchen zu müssen, kann es nicht geben“, betont Nauhauser, „aber historisch waren derart lange Zeiträume mit Minusrenditen sehr selten.“

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat das für verschiedene Zeiträume seit 1969 detailliert durchgerechnet, Fondskosten von 0,5 Prozent jährlich und Inflation inklusive. Ein Ergebnis: „Wer über 35 Jahre jeden Monat 100 Euro angelegt hat, konnte mit Festgeldzinsen höchstens auf 3,1 Prozent reale Rendite pro Jahr kommen. Mit Aktien hatte man nach so langer Zeit schon im schlechtesten Fall die gleiche Rendite – und im besten Fall 6,3 Prozent pro Jahr.“