Stuttgart. Wenn an den Flughäfen wieder Urlaubsflieger starten, in Hotels gespeist und in Pools geplanscht wird, profitiert davon auch die Metall- und Elektro-Industrie Baden-Württembergs. Ihre Produkte begegnen uns überall im Urlaub, vom Flugzeug bis zum Hotel!

Wir sitzen im Flieger häufig auf Ingenieurskunst aus Deutschland

Das kann zum Beispiel so aussehen: Schon im Flieger sitzen wir vielleicht auf Ingenieurskunst aus der Region Hohenlohe – einem Flugzeugsitz von Recaro Aircraft Seating (Schwäbisch Hall). Flugzeuge werden regelmäßig durchgecheckt, etwa mit speziellen Testsystemen vom Unternehmen Spherea, das einen Standort in Ulm hat. Am Flughafen nehmen wir die Koffer vom Band. Spezialist für solche Förderbänder ist SEW Eurodrive aus Bruchsal!

Raus aus dem Flughafen, rein in den Bus (etwa von Daimler Buses), durch die selbstöffnende Hoteltür (etwa von Geze, Hauptsitz in Leonberg) zur Rezeption, wo wir die Chipkarte fürs Zimmer bekommen, die mit einem Schließsystem von Assa Abloy aus Albstadt funktioniert, dem Experten für Tür- und Zutrittstechnologien.