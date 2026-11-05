Wirtschaftsstandort Hessen: Warum Investitionen und Innovationen über Jobs entscheiden

Bürokratie und Energiekosten: Was Hessens Regierung ändern will

Diesen Impuls griff Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) auf. Bei allen Herausforderungen – der überbordenden Bürokratie und den hohen Energiekosten – gehe es darum, „eine Aufbruchsgeschichte für das Land zu entwickeln“. Dabei könnten erfolgreiche Großprojekte Mut machen: das frist- und kostengerecht fertiggestellte Terminal 3 am Frankfurter Flughafen etwa oder das „Odenwald-Tempo“ beim Neubau der Zeller Brücke. Auch Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht Hessen auf einem guten Weg: Die Wirtschaft wachse mit 1,8 Prozent doppelt so stark wie im Bundesschnitt. Bei der Entbürokratisierung komme man voran. Und das Freihandelsabkommen mit Indien könne für hessische Firmen zum „Booster“ werden. Dennoch gebe es viel zu tun, vor allem eines: „Die Standortkosten müssen runter.“

„Hessen-Champions“: Wie ein Verfahren aus Ober-Ramstadt zwei Drittel Material spart

Wie entscheidend Steuern und Abgaben für eine Airline sind, zeigte die Rede von Lufthansa-Vorstand Dr. Michael Niggemann. Dass ein Flug über Dubai nach Südafrika günstiger sein kann als eine Reise über das Drehkreuz Frankfurt, liege an der CO2-Bepreisung in der EU. „Damit Frankfurt auch künftig ein starkes Tor zur Welt bleibt, brauchen wir niedrigere Standortkosten“, forderte Niggemann, dessen Unternehmen allein in Hessen rund 34.000 Menschen beschäftigt.

Traditionell werden auch die „Hessen-Champions“ auf dem Unternehmertag gekürt. In der Kategorie „Innovation“ gewann diesmal die baier & michels GmbH: Der Verbindungstechnik-Spezialist aus Ober-Ramstadt hat ein Verfahren zur Drehteilherstellung entwickelt, bei dem durch Umformung keine Späne anfallen und so zwei Drittel des Materials gespart werden. Philipp Reis, der Anrufer aus der Vergangenheit, wäre sicher stolz auf seine Nachfahren im Geiste gewesen.