34. Hessischer Unternehmertag

Wirtschaftsstandort Hessen: Warum Investitionen und Innovationen über Jobs entscheiden

Stand: von Michael Aust

Wie werden aus Innovationen Arbeitsplätze? Beim 34. Hessischen Unternehmertag in Wiesbaden stand diese Frage im Fokus – und die baier & michels GmbH, ein besonders innovatives Unternehmen aus Hessen.

    • 1/4: „Made in Hessen“: Wolf Matthias Mang, Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, erinnerte auf der Bühne an eine berühmte hessische Erfindung – das Telefon. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 2/4: Blick in den Saal: Zum 34. Hessische Unternehmertag kamen rund 1.000 Gäste aus Politik und Wirtschaft ins Kurhaus Wiesbaden. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 3/4: Will Unternehmen von unnötiger Bürokratie befreien: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 4/4: Frisch gekürte „Hessen-Champions“: Lutz Büttner und Olaf Ambros von der baier & michels GmbH (von links). Bild: aktiv/Gerd Scheffler

    Das Wichtigste auf einen Blick:

    • Auf dem 34. Hessischen Unternehmertag warnte VhU-Präsident Wolf Matthias Mang: Hessen habe viele Ideen, aber die Investitionen fänden anderswo statt.
    • Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori und Ministerpräsident Boris Rhein sehen Fortschritte, nennen aber Bürokratie und Energiekosten als Hürden.
    • Die Auszeichnung „Hessen-Champion“ in der Kategorie „Innovation“ ging an ein materialsparendes Verfahren aus Ober-Ramstadt.

    „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.“ Dieser absurde Satz war der erste, der je per Telefon übermittelt wurde. Gesagt hat ihn Philipp Reis am 26. Oktober 1861, als er seine Erfindung – damals Fernsprecher genannt – in Frankfurt am Main erstmals der Öffentlichkeit vorführte.

    Fast auf den Tag genau 165 Jahre später greift Wolf Matthias Mang auf der Bühne des Wiesbadener Kurhauses zum Telefon. „Philipp Reis ruft an“, sagt der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände – und mimt ein Gespräch mit dem historischen Erfinder. Reis habe seine bahnbrechende Erfindung in Hessen gemacht, so Mang. „Doch die große wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Telefons wurde in Amerika geschrieben.“ Heute gebe es eine ähnliche Herausforderung: „Viele Ideen entstehen bei uns. Aber die Investitionen finden nicht hier statt.“

    Fakten & Hintergründe

    Auf dem Podium: Dr. Joachim Kreysing, Vorstandsvorsitzender VCI Hessen, Dr. Stefan Ruppert, Vorstand von B. Braun, und Baldassare La Gaetana, CEO der Aqseptence Group (von links).

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    Ideen entstehen in Hessen, Investitionen anderswo: Was den Standort bremst

    „Drehkreuz Zukunft: Was einen starken Standort morgen ausmacht“ lautete das Motto des 34. Hessischen Unternehmertags, den VhU-Präsident Mang mit seiner Rede über die Stärken und aktuellen Schwächen des Standorts eröffnete. Rund 1.000 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Verbänden und Politik waren dazu Ende Oktober nach Wiesbaden gekommen.

    Hessen sei ein Drehkreuz, sagte Mang: für Kapital, Ideen und – mit dem Internetknotenpunkt De-Cix – auch für Daten. „Aber ein Drehkreuz allein schafft noch keinen Wohlstand.“ Entscheidend sei nicht nur, was ankomme, sondern auch was hier entstehe. „Es reicht nicht, die Zukunft zu erfinden. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sie bei uns stattfindet“, so Mang.

    Bürokratie und Energiekosten: Was Hessens Regierung ändern will

    Diesen Impuls griff Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) auf. Bei allen Herausforderungen – der überbordenden Bürokratie und den hohen Energiekosten – gehe es darum, „eine Aufbruchsgeschichte für das Land zu entwickeln“. Dabei könnten erfolgreiche Großprojekte Mut machen: das frist- und kostengerecht fertiggestellte Terminal 3 am Frankfurter Flughafen etwa oder das „Odenwald-Tempo“ beim Neubau der Zeller Brücke. Auch Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht Hessen auf einem guten Weg: Die Wirtschaft wachse mit 1,8 Prozent doppelt so stark wie im Bundesschnitt. Bei der Entbürokratisierung komme man voran. Und das Freihandelsabkommen mit Indien könne für hessische Firmen zum „Booster“ werden. Dennoch gebe es viel zu tun, vor allem eines: „Die Standortkosten müssen runter.“

    „Hessen-Champions“: Wie ein Verfahren aus Ober-Ramstadt zwei Drittel Material spart

    Wie entscheidend Steuern und Abgaben für eine Airline sind, zeigte die Rede von Lufthansa-Vorstand Dr. Michael Niggemann. Dass ein Flug über Dubai nach Südafrika günstiger sein kann als eine Reise über das Drehkreuz Frankfurt, liege an der CO2-Bepreisung in der EU. „Damit Frankfurt auch künftig ein starkes Tor zur Welt bleibt, brauchen wir niedrigere Standortkosten“, forderte Niggemann, dessen Unternehmen allein in Hessen rund 34.000 Menschen beschäftigt.

    Traditionell werden auch die „Hessen-Champions“ auf dem Unternehmertag gekürt. In der Kategorie „Innovation“ gewann diesmal die baier & michels GmbH: Der Verbindungstechnik-Spezialist aus Ober-Ramstadt hat ein Verfahren zur Drehteilherstellung entwickelt, bei dem durch Umformung keine Späne anfallen und so zwei Drittel des Materials gespart werden. Philipp Reis, der Anrufer aus der Vergangenheit, wäre sicher stolz auf seine Nachfahren im Geiste gewesen.

    Drehkreuz Hessen: Daten, Menschen und Waren

    Hessen liegt in der Mitte Deutschlands – und ist ein echtes Drehkreuz, wie diese Zahlen zeigen:

    • Der Frankfurter Flughafen ist Europas größter Cargo-Flughafen. 2025 wurden dort rund 2,1 Millionen Tonnen Luftfracht umgeschlagen.
    • 2025 flogen in Frankfurt am Main knapp 63,2 Millionen Passagiere ab.
    • Der DE-CIX in Frankfurt ist Europas größter Internetknoten. Er verarbeitete 2024 knapp 45 Exabyte (1 Exabyte entspricht 1 Billion Megabyte).

    Michael Aust

    aktiv-Redakteur

    Michael Aust berichtet bei aktiv als Reporter aus Betrieben und schreibt über Wirtschafts- und Verbraucherthemen. Nach seinem Germanistikstudium absolvierte er die Deutsche Journalistenschule, bevor er als Redakteur für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Mitarbeiter-Magazine diverser Unternehmen arbeitete. Privat spielt er Klavier in einer Band. 

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