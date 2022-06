Neckarsteinach. Fürs Wohlfühlklima im Auto muss warme oder kühle Luft an die richtigen Stellen gelangen. Deshalb zieht sich ein Luftkanal-System durch den Wagen – bislang meist aus hartem Kunststoff. „Wir fertigen die Luftkanäle jetzt auch aus Vlies“, sagt Torsten Schwammberger, Leiter Werkstofftechnik und Akustik bei Odenwald-Chemie. Das Familienunternehmen in Neckarsteinach stellt seit 1949 Dämm- und Dichtmaterialien her.

Für das Vlies legt man Polyester-Fasern kreuz und quer übereinander: „So entsteht eine große Oberfläche, die den Schall bricht“, erklärt der Experte. Das Material ähnelt der groben Seite eines Topfschwamms, luftdicht wird es durch Beschichtungen.