Die Regionen entlang der alten Grenze sind wirtschaftlich enger zusammengewachsen

Die Menschen aus den alten und neuen Ländern sind sich seit der Einheit vor 30 Jahren ein ganzes Stück nähergekommen. Die Richtung stimmt. Insbesondere entlang der früheren innerdeutschen Grenze sind die Regionen inzwischen immer enger zusammengewachsen – nicht nur kulturell und gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich. Und davon profitieren nicht nur ostdeutsche Bundesländer wie Thüringen und Sachsen, sondern auch Bayern.

Beispielhaft für diese Entwicklung ist das BMW-Werk in Leipzig. Seit 2005 werden auf dem 229 Hektar großen Gelände Premiumfahrzeuge für Kunden in aller Welt gebaut. Bislang wurden nach Konzernangaben rund 2 Milliarden Euro in den Standort investiert. Das hat nicht nur der Region um Leipzig wirtschaftlich enormen Auftrieb gegeben. BMW profitiert von der großen Anzahl an gut ausgebildeten Menschen am Standort. Aktuell bauen dort mehr als 5.000 Mitarbeiter rund 1.000 Autos täglich, vor allem Modelle der 1er- und 2er-Reihe.

Wie wichtig die Einheit für Nordbayern war, zeigt die positive Entwicklung der früheren bayerischen Grenzregionen in Unter- und Oberfranken. Sie befanden sich lange in einer äußerst schwierigen Randlage am Eisernen Vorhang, ökonomisch abgehängt und in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung stark gehemmt.