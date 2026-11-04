Wieder mehr Mut zu Reformen? So kann das gelingen

Das Wichtigste auf einen Blick:

Reformen sind unverzichtbar, um Rente und Sozialstaat angesichts des demografischen Wandels zukunftsfest zu machen.

Die jüngsten Debatten wurden von Einzelinteressen statt von der Faktenlage geprägt, was die Akzeptanz von Reformen erschwert.

Mehr Vertrauen entsteht durch klare Ziele, ehrliche Kommunikation, Durchhaltevermögen und Kompromissbereitschaft.

Politische Diskussionen und Straßenkundgebungen zeigen die Meinungsverschiedenheiten zum Zustand und zur Zukunft der Sozialsysteme. aktiv sprach mit dem Ökonomen und Experten für Demokratie und Gesellschaft am Institut der deutschen Wirtschaft, Matthias Diermeier, über Reformen und Zukunftsfähigkeit.

Herr Diermeier, die Reformdebatte, besonders über das Rentensystem, hat im Umfeld der jüngsten Landtagswahlen an Fahrt aufgenommen. Gibt es eine Reformmüdigkeit?

Reformen sind bei unseren sozialen Sicherungssystemen notwendig, daran führt kein Weg vorbei. Die Art, wie darüber diskutiert wird, erschwert aber die Akzeptanz. Wenn sich gerade die politische Mitte in einen Abwehrkampf begibt, ist das für die Akzeptanz ein schwerer Rückschlag. Was wir brauchen, ist eine positive Zukunftsperspektive.

„Wichtig ist, das Zielbild klarzumachen: eine starke Wirtschaft, ein verlässlicher Sozialstaat und soziale Sicherung“ Matthias Diermeier, Leiter Themencluster Demokratie, Gesellschaft, Wirtschaftsethik am Institut der deutschen Wirtschaft

Was lehrt uns der Blick in andere Länder?

Dass es besser oder schlechter laufen kann als bei uns. So wird in Dänemark das Renteneintrittsalter regelmäßig an die demografische Entwicklung angepasst – vergleichsweise geräuschlos. In Frankreich werden Reformen dagegen häufig stärker emotionalisiert und auf wenig überzeugende Weise durchgesetzt. Das ruft Konflikte hervor. Deutschland liegt dazwischen. Zufriedenstellend ist die aktuelle Debatte trotzdem nicht.

Befürworter der Reform argumentieren mit Generationengerechtigkeit, Zukunftsfestigkeit der Sozialsysteme und der Bezahlbarkeit des Faktors Arbeit. Kommen diese Argumente an?

Teilweise. In jeder Reformdebatte treffen unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit aufeinander. Bei der Rente geht es zum Beispiel um Generationengerechtigkeit, aber auch um die Verteilung innerhalb einer Generation.

Die gesamtwirtschaftlichen Argumente sind in den Hintergrund geraten. Dazu gehören die Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme und die Frage, wie bezahlbar Arbeit bleibt. Stattdessen schauen viele zuerst auf das eigene Portemonnaie.

Wobei die neue private Altersvorsorge da durchaus eine Perspektive darstellt …

In den kommenden 10, 20 Jahren haben wir eine schwierige demografische Situation – mit wenigen Jüngeren, die ein Rentensystem mit vielen Älteren stützen. Eine kapitalgedeckte Säule kann dazu beitragen, in dieser Lage das Rentenniveau zu stabilisieren oder vielleicht sogar zu erhöhen. Das erstrebenswerte Ziel ist: Der Sozialstaat soll langfristig auf sicheren Beinen stehen. Dafür hat die zuständige Kommission ein Reformpaket als sogenanntes Gesamtkunstwerk vorgelegt – mit vielen wichtigen Bausteinen. Unterm Strich war man sich ja bei den meisten Elementen einig. Doch einige Einzelaspekte wurden dann leider zu einer großen Auseinandersetzung aufgeblasen, zum Beispiel die „Rente mit 63“. Das hat dazu geführt, dass Argumente wie Zukunftsfähigkeit und ökonomische Logik ins Hintertreffen gerieten.

Welche und wessen Erwartungen kommen in den Reformdebatten vermeintlich oder tatsächlich zu kurz?

Viele Menschen erwarten, dass sie selbst möglichst wenig belastet werden und sozialstaatliche Leistungen nicht abgebaut werden. Gleichzeitig soll der Staat Schulden begrenzen. Diese Erwartungen sind verständlich. Zusammen sind sie aber nicht zu erfüllen.

Auch die Vorstellung, das Rentensystem lasse sich vor allem über höhere Steuern für sehr hohe Einkommen oder Vermögen stabilisieren, greift zu kurz. Denn die meisten Steuereinnahmen kommen vor allem durch die Besteuerung der mittleren Einkommensgruppen zustande. Die Gruppe der Hocheinkommensbezieher ist schlicht zu klein. Und Betriebsvermögen stärker zu besteuern, kann zudem die Weiterführung von Unternehmen erschweren.

Solche Zusammenhänge sind komplex und werden deshalb in der öffentlichen Debatte oft nicht erklärt. Stattdessen wird gefragt: Welche Reform tut mir am wenigsten weh? Das ist menschlich, reicht aber für eine tragfähige Lösung nicht aus.