Wieder mehr Mut zu Reformen? So kann das gelingen
Wie lassen sich soziale Sicherheit, Generationengerechtigkeit und Stabilität vereinbaren? Experte Matthias Diermeier vom Institut der deutschen Wirtschaft spricht über nötige Reformen und die Frage, wie mehr Vertrauen in Veränderungen entstehen kann.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Reformen sind unverzichtbar, um Rente und Sozialstaat angesichts des demografischen Wandels zukunftsfest zu machen.
- Die jüngsten Debatten wurden von Einzelinteressen statt von der Faktenlage geprägt, was die Akzeptanz von Reformen erschwert.
- Mehr Vertrauen entsteht durch klare Ziele, ehrliche Kommunikation, Durchhaltevermögen und Kompromissbereitschaft.
Politische Diskussionen und Straßenkundgebungen zeigen die Meinungsverschiedenheiten zum Zustand und zur Zukunft der Sozialsysteme. aktiv sprach mit dem Ökonomen und Experten für Demokratie und Gesellschaft am Institut der deutschen Wirtschaft, Matthias Diermeier, über Reformen und Zukunftsfähigkeit.
Herr Diermeier, die Reformdebatte, besonders über das Rentensystem, hat im Umfeld der jüngsten Landtagswahlen an Fahrt aufgenommen. Gibt es eine Reformmüdigkeit?
Reformen sind bei unseren sozialen Sicherungssystemen notwendig, daran führt kein Weg vorbei. Die Art, wie darüber diskutiert wird, erschwert aber die Akzeptanz. Wenn sich gerade die politische Mitte in einen Abwehrkampf begibt, ist das für die Akzeptanz ein schwerer Rückschlag. Was wir brauchen, ist eine positive Zukunftsperspektive.
„Wichtig ist, das Zielbild klarzumachen: eine starke Wirtschaft, ein verlässlicher Sozialstaat und soziale Sicherung“
Matthias Diermeier, Leiter Themencluster Demokratie, Gesellschaft, Wirtschaftsethik am Institut der deutschen Wirtschaft
Was lehrt uns der Blick in andere Länder?
Dass es besser oder schlechter laufen kann als bei uns. So wird in Dänemark das Renteneintrittsalter regelmäßig an die demografische Entwicklung angepasst – vergleichsweise geräuschlos. In Frankreich werden Reformen dagegen häufig stärker emotionalisiert und auf wenig überzeugende Weise durchgesetzt. Das ruft Konflikte hervor. Deutschland liegt dazwischen. Zufriedenstellend ist die aktuelle Debatte trotzdem nicht.
Befürworter der Reform argumentieren mit Generationengerechtigkeit, Zukunftsfestigkeit der Sozialsysteme und der Bezahlbarkeit des Faktors Arbeit. Kommen diese Argumente an?
Teilweise. In jeder Reformdebatte treffen unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit aufeinander. Bei der Rente geht es zum Beispiel um Generationengerechtigkeit, aber auch um die Verteilung innerhalb einer Generation.
Die gesamtwirtschaftlichen Argumente sind in den Hintergrund geraten. Dazu gehören die Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme und die Frage, wie bezahlbar Arbeit bleibt. Stattdessen schauen viele zuerst auf das eigene Portemonnaie.
Wobei die neue private Altersvorsorge da durchaus eine Perspektive darstellt …
In den kommenden 10, 20 Jahren haben wir eine schwierige demografische Situation – mit wenigen Jüngeren, die ein Rentensystem mit vielen Älteren stützen. Eine kapitalgedeckte Säule kann dazu beitragen, in dieser Lage das Rentenniveau zu stabilisieren oder vielleicht sogar zu erhöhen. Das erstrebenswerte Ziel ist: Der Sozialstaat soll langfristig auf sicheren Beinen stehen. Dafür hat die zuständige Kommission ein Reformpaket als sogenanntes Gesamtkunstwerk vorgelegt – mit vielen wichtigen Bausteinen. Unterm Strich war man sich ja bei den meisten Elementen einig. Doch einige Einzelaspekte wurden dann leider zu einer großen Auseinandersetzung aufgeblasen, zum Beispiel die „Rente mit 63“. Das hat dazu geführt, dass Argumente wie Zukunftsfähigkeit und ökonomische Logik ins Hintertreffen gerieten.
Welche und wessen Erwartungen kommen in den Reformdebatten vermeintlich oder tatsächlich zu kurz?
Viele Menschen erwarten, dass sie selbst möglichst wenig belastet werden und sozialstaatliche Leistungen nicht abgebaut werden. Gleichzeitig soll der Staat Schulden begrenzen. Diese Erwartungen sind verständlich. Zusammen sind sie aber nicht zu erfüllen.
Auch die Vorstellung, das Rentensystem lasse sich vor allem über höhere Steuern für sehr hohe Einkommen oder Vermögen stabilisieren, greift zu kurz. Denn die meisten Steuereinnahmen kommen vor allem durch die Besteuerung der mittleren Einkommensgruppen zustande. Die Gruppe der Hocheinkommensbezieher ist schlicht zu klein. Und Betriebsvermögen stärker zu besteuern, kann zudem die Weiterführung von Unternehmen erschweren.
Solche Zusammenhänge sind komplex und werden deshalb in der öffentlichen Debatte oft nicht erklärt. Stattdessen wird gefragt: Welche Reform tut mir am wenigsten weh? Das ist menschlich, reicht aber für eine tragfähige Lösung nicht aus.
Was zeichnet die besonders unzufriedenen Menschen aus?
Diese haben den Eindruck, ungerecht zurückzustehen, während andere Gruppen bevorzugt würden. Zugleich glauben sie, genug geleistet und bestimmte Ansprüche verdient zu haben. Dieses Gefühl ist bei den extrem Unzufriedenen stark ausgeprägt und bildet den Ansatzpunkt für „politische Frust-Unternehmer“. Menschen lassen sich leichter gegeneinander ausspielen: Ost gegen West, deutsch gegen nichtdeutsch oder einzelne soziale Gruppen gegeneinander.
Oft werden positive Entwicklungen nicht mehr wahrgenommen, etwa die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Die sozialen Medien bestärken vielmehr die eigenen Gewissheiten. Zum Reality-Check gehört aber, Fakten zu würdigen und zu mehr Objektivität zurückzukehren.
Jüngere Menschen sehen sich unter anderem durch schlechte Bildung, hohe Lebenshaltungskosten und Krisen belastet. Was folgt daraus?
Bei jungen Menschen gibt es eine große gefühlte Unsicherheit. Sie betrifft zum Beispiel den Berufseinstieg, die Auswirkungen künstlicher Intelligenz und die Frage, wie sie sich Wohnen leisten können. Gerade für Ausbildung und Studium müssen viele in Städte ziehen. Dort treffen sie auf hohe Mieten und Lebenshaltungskosten, oft noch ohne volles Einkommen. Ihre Anliegen sind legitim und fallen beim häufigen Fokus auf Themen wie Altersarmut in der öffentlichen Debatte in eine untergeordnete Rolle.
Politik muss junge Menschen besser beteiligen und erklären, was Reformen konkret bedeuten und wie dadurch die Sozialsysteme zukunftssicher gemacht werden können. Wenn eine Entscheidung vor allem junge Menschen betrifft, etwa die Wehrpflicht, sollten sie frühzeitig einbezogen werden. Allerdings muss auch klar sein: Andere gesellschaftliche Gruppen haben ebenfalls legitime Anliegen, die denen der Jungen womöglich widersprechen.
Ein Aktionsbündnis namens „Gen Z regelt“ sieht hier bereits den von Frankreich übergesprungenen Funken zünden …
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bestimmte Akteure in Frankreich die Destabilisierung wollen und somit Verantwortung für die Auswüchse tragen. Auf diese Weise profitieren politische Ränder.
Französische Verhältnisse drohen in Deutschland zunächst nicht. Die hiesige Protestkultur ist anders. Protestierende waren hier in der Vergangenheit weniger gewaltbereit, die Fronten weniger verhärtet. Auch in Deutschland gibt es allerdings Menschen, die den Deckmantel der politischen Demonstration als Ventil für ihre Aggressionen und Enttäuschungen nutzen.
Wie bekommt man die Beteiligten zurück auf den Teppich?
Der wichtigste Punkt ist realistisches Erwartungsmanagement. Politik muss klar sagen, welches Ziel eine Reform hat und welche Belastungen damit verbunden sind. Das gilt auch für Entlastungsversprechen. Wer hier vieles in Aussicht stellt und dann wenig liefert und später vor allem über Kürzungen spricht, erzeugt automatisch Enttäuschung.
Zweitens braucht es konsistente Kommunikation. Ein Reformpaket kann nicht als Gesamtkunstwerk bezeichnet werden und dennoch lösen Einzelne nach und nach immer wieder Bausteine heraus. Auch widersprüchliche Signale beschädigen das Vertrauen: Wenn es an einem Tag angeblich für nichts Geld gibt und am nächsten Tag neue Vergünstigungen wie der Tankrabatt beschlossen werden, bleibt man nur staunend zurück.
Die Regierung muss Stabilität ausstrahlen. In der Außenpolitik funktioniert das sehr gut, innenpolitisch ist das bislang nicht der Fall.
Welche Rolle spielen ein respektvoller Ton, Zusammenhalt und Kompromissbereitschaft?
Es ist politisch einfach, Spaltung zu betreiben – etwa Menschen, die Sozialleistungen beziehen, gegen diejenigen, die arbeiten. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist das nicht förderlich. Am Einzelfall darf nicht das Urteil über das gesamte System gefällt werden.
Im Übrigen können auch die Sozialpartner eine Reformdebatte stützen oder sie zerreden. Sie können aufeinander zugehen und gewissermaßen geeint an ihre Leute signalisieren, dass dies der richtige Weg ist. Oder sie können darauf pochen, dass nur ihr eigener Standpunkt zählt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Situationen müssen Interessenvertreter kompromissfähig bleiben und längere Perspektive im Blick behalten. Denn: Die Probleme bleiben. KI, Dekarbonisierung, Zollpolitik oder demografische Alterung werden den Standort Deutschland über Jahre herausfordern.
Auf welche Weise kann man die Veränderungsbereitschaft stärken?
Eine große Lust auf Reformen zu vermitteln, wäre vermessen. Reformen bringen für viele Menschen Einschnitte. Nicht alle werden davon überzeugt sein.
Wichtig ist, das Zielbild klarzumachen: eine starke Wirtschaft, ein verlässlicher Sozialstaat und soziale Sicherung. Darüber gibt es grundsätzlich Einigkeit. Die Politik und die Sozialpartner sollten erklären, welche Schritte nötig sind, um dieses Ziel zu erhalten. Und sie müssen diese Schritte gemeinsam und verlässlich vertreten.
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