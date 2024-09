Ohne leistungsgemäße Ungleichheiten bei der Bezahlung würde eine Marktwirtschaft, auch eine Soziale Marktwirtschaft wie die unsere, nicht funktionieren können.

Korrekt. Ein Kernpunkt unserer Sozialen Markwirtschaft ist: Es geht nicht darum, gleiche Ergebnisse für jeden zu erzielen – aber die Startchancen, die sollten möglichst gleich sein. Wenn wir von Chancengerechtigkeit sprechen, heißt das also nicht, dass möglichst jedes Kind Abitur machen und studieren soll. Es geht vielmehr darum, es jedem jungen Menschen zu ermöglichen, das für sich persönlich bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das empfinden die allermeisten Menschen als gerecht. Das kann aber nur gelingen, wenn Kinder die passenden Förderungen im Bildungssystem angeboten werden. Das ist noch nicht der Fall, der Bildungserfolg hängt nach wie vor stark vom Elternhaus ab.

Gerade im Bildungsbereich, aber auch bei der Einkommensverteilung wird gerne beklagt, dass Deutschland ungerecht sei. Wie schneiden wir denn da aktuell ab?

Unser Gerechtigkeitsindex für Deutschland wird gerade erstellt und erst 2025 veröffentlicht. Es zeichnet sich aber schon ab, dass Deutschland zuletzt in vielen Aspekten viel gerechter war, als es von den Menschen wahrgenommen wurde! Wir neigen eben dazu, oft nur das Schlechte zu sehen. Beim Thema Klimagerechtigkeit gehört Deutschland jedenfalls zu den nachhaltigsten Industriestaaten! Wir landen beim internationalen Vergleich der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen auf dem vierten Platz von 164 Ländern. Trotzdem gibt es auch Bereiche, in denen Deutschland den statistischen Daten nach etwas ungerechter geworden ist. Das muss aber keine schlechte Nachricht sein…

Wie bitte?

Ein wichtiges Beispiel: Die Armutsgefährdungsquote in Deutschland hat sich etwas verschlechtert, es leben also mehr Menschen als früher von weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. Damit hat die relative Armut etwas zugenommen. Das wird dann gerne mal als sehr schlecht oder gar dramatische Entwicklung in den Medien verbreitet. Aber diese Zunahme der Armutsgefährdung fand eben insbesondere in den Jahren 2015, 2016 und 2022 statt: In jenen Jahren sind besonders viele Menschen nach Deutschland gekommen, die aus ihrer Heimat geflüchtet und hier erstmal in die Sozialleistungen gerutscht sind. Somit hat die Verschlechterung der Armutsquote nichts mit einer Verschlechterung unseres Sozialsystems zu tun! Deutschland ist faktisch nicht ungerechter geworden, unser System hat in diesen Jahren eher seine Stärke bewiesen. Wir stehen besser da, als die meisten glauben.

Eine reine Marktwirtschaft ergibt sehr ungleiche Einkommen, in unserer Sozialen Marktwirtschaft dagegen wird das Marktergebnis deutlich korrigiert, etwa durch die progressive Einkommensteuer und die sehr gut ausgebauten Sozialleistungen. Was sollten wir tun, um Deutschland auch in Zukunft gerecht zu gestalten?

Es gibt da einige Ansatzpunkte, ganz konkret würde ich vor allem das Renten- und das Steuersystem in den Blick nehmen. Das Renteneintrittsalter sollte stärker an die Lebenserwartung gekoppelt werden, wie es in anderen OECD-Ländern, zum Beispiel Österreich, schon gemacht wird.

In Deutschland könnten wir das verkraften, unsere Lebensarbeitszeit in Stunden ist im internationalen Vergleich ja recht gering.

Eben. Wir können uns das mit der Arbeitszeit bisher erlauben, weil wir in anderen Bereichen sehr produktiv sind. Aber mit Blick in die Zukunft wird es vermutlich ohne eine längere Lebensarbeitszeit nicht gehen. Und im Steuersystem müssen wir wieder mehr Leistungsgerechtigkeit herstellen: Es muss sich lohnen, viel zu leisten. Ideen von einem großzügigen Bürgergeld oder gar einem bedingungslosen Grundeinkommen führen in die Irre. Sie hemmen die Produktivität und Leistungsbereitschaft und führen zu falschen Anreizen auch bei der Zuwanderung. Auf der anderen Seite muss viel mehr dafür getan werden, bürokratische Hürden für ausländische Fachkräfte abzubauen, die wir ja dringend benötigen. Es ist eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, was für eine ökonomische und demographische Ausgangslage wir zukünftigen Generationen hinterlassen wollen. Unser Sozialstaat muss finanzierbar bleiben, damit sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher Erfolg weiter so gut funktionieren (im Vergleich zu vielen anderen Ländern) wie die letzten 75 Jahre.