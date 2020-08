Düsseldorf. Die Bundesregierung will die Wasserstoff-Technologie mit 9 Milliarden Euro fördern, schon heute werden von dem Gas in Deutschland 5,2 Milliarden Kubikmeter pro Jahr hergestellt. Doch für den Energieträger der Zukunft braucht es geeignete Metalle für Tanks und geplante Pipelines in gewaltigen Mengen. aktiv sprach mit Professor Dierk Raabe, der am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf nach neuen metallischen Werkstoffen sucht.

Herr Professor Raabe, Wasserstoff wird ja schon heute viel genutzt. Welche Materialien kommen da zum Einsatz?

Es kommt auf die Anwendung an. Behälter an Wasserstoff-Tankstellen sind bislang aus Edelstahl, die Tanks von Brennstoffzellenfahrzeugen aus Gewichtsgründen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Wasserstoffbehälter müssen hohe Drücke aushalten, bis zu 900 Bar. Vor allem der Kunststoff ist teuer. Deshalb entwickeln wir neue, preiswertere Stähle. Eine Wasserstoff-Pipeline kann man dagegen mit bis zu 100 Bar betreiben. Auch dafür braucht man Spezialstahl, in riesigen Mengen. Weil Wasserstoff das Material angreift und extrem flüchtig ist.