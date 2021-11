Köln. Was für eine Idee! Mit Strom direkt aus dem Rhein will ein Start-up Ladestationen für E-Autos und E-Bikes am Kölner Rheinufer speisen. Europas wichtigste Wasserstraße wird dafür aber nicht mit einer Riesenmauer gestaut. Den Strom, so der Plan des Start-ups Rheinsharing, sollen Mini-Turbinen erzeugen, die sich unmittelbar am Ufer, praktisch unter den Ladestationen drehen.

Die ersten Turbinen werden wohl am Werkgelände von Ford in Köln-Niehl ins Wasser gelassen. Der Autohersteller hat Anfang Oktober eine Vereinbarung mit der studentischen Firma unterzeichnet.

Die sechs Gründer und Gründerinnen von Rheinsharing, die an der Technischen Hochschule in Köln Fahrzeugtechnik oder Architektur studieren, haben eine schicke Mobilitätsstation für den Rheinauhafen in Köln entworfen, unmittelbar an den hippen Kranhäusern: Sie gewinnt Strom aus dem vorbeifließenden Rhein, um diverse Elektrofahrzeuge aufzuladen. Der Entwurf hat den zweiten Platz im Wettbewerb Ford Fund Smart Mobility Challenge gewonnen, der nachhaltige Mobilitätskonzepte von Studierenden auszeichnet. Bei den Kölner Ford-Werken soll das Start-up nun die Idee in die Praxis umsetzen.