Frankfurt. Digitale und schnellere Verwaltungen, mehr Flächen für Wohngebiete in Städten sowie für Gewerbe und Industrie, modernere Ausstattung der Schulen, Verdoppelung der Bus- und Bahnangebote, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Arbeitsagenturen sowie Priorität für Investitionen in den Haushalten – das erwarten die hessischen Unternehmer von den Kommunalpolitikern für die Zeit nach der Überwindung der Corona-Krise.

Die bevorstehenden Kommunalwahlen in Hessen, die am 14. März kommenden Jahres stattfinden, werfen ihre Schatten voraus. Über 10.000 Mandate in 21 Landkreisen und 422 Städten und Gemeinden werden dann neu besetzt.