Digitalisierung und Strukturwandel verschärfen das Fachkräfteproblem

Schon deshalb gibt es in Baden-Württemberg auch die Fachkräfte-Allianz: Mehr als 40 Partner etwa aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben sich zusammengetan, um die Folgen des demografischen Wandels abzufedern. Und sie sind sich einig: Durch die Digitalisierung und den Strukturwandel wird das Thema „Fachkräftesicherung“ noch viel wichtiger. In einer Trendstudie nennt das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart ein Beispiel dafür: Die Automobil- und Zulieferbranche stehe vor der Herausforderung, traditionelle Kompetenzen wie Konstruktion und Motorenentwicklung in Richtung alternative Antriebe, autonome Systeme und neue Mobilitätskonzepte weiterzuentwickeln. „Dadurch steigt unter anderem der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften im Bereich Mechatronik, Elektrotechnik, Sensorik und Softwareentwicklung.“

Das neue Gesetz hilft, aber es bleiben Hürden

Neben neuen Strategien in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik braucht Deutschland, da sind sich Experten und Politiker sehr weitgehend einig, mehr qualifizierte Zuwanderer. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist seit 1. März in Kraft – und viele Unternehmen erhoffen sich davon, nun leichter an Fachkräfte aus Drittländern außerhalb der EU zu kommen.

