Spontane Strafzölle wären widerrechtlich

Dabei agiert er aber, auch das nicht zum ersten Mal, auf fragwürdiger Basis. „Eine spontane Verhängung von Strafzöllen auf Autos wäre nach dem Recht der Welthandelsorganisation höchst problematisch – und sogar widerrechtlich hinsichtlich der US-Gesetze“, erklärt Professor Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. „Trump müsste das Verfahren nach dem ‚Trade Expansion Act‘ erst neu starten, er kann diese Drohung also nicht so schnell umsetzen.“

Zudem hätten die USA in den letzten Quartalen ihre Auto-Exporte in die EU gesteigert und die Auto-Importe abgesenkt: „Dieser Trend spricht nicht für drastische Aktionen“, so Felbermayr.