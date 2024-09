Woran liegt es nur, dass wir gegenüber anderen Staaten in puncto Wachstum zunehmend ins Hintertreffen geraten? aktiv unterhielt sich darüber mit Dr. Thomas Obst, Senior Economist am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er erklärt, warum wir nicht aus der Stagnation kommen – und welche Folgen das hat.

Herr Obst, Finanzminister Christian Lindner verspricht sich vom Wachstumspaket der Bundesregierung die ersehnte Trendwende für die deutsche Wirtschaft. Können wir also etwas aufatmen?



Das sogenannte Potenzialwachstum der deutschen Volkswirtschaft im nächsten Jahrzehnt liegt gerade mal bei einem halben Prozent. Also die langfristige Veränderung des Bruttoinlandsprodukts bei angenommener normaler Auslastung der Produktionskapazitäten. Alle 49 Maßnahmen des Wachstumspakets zusammen sollen im nächsten Jahr ein zusätzliches Potenzialwachstum von rund einem halben Prozentpunkt bringen. Ich bin aber skeptisch, ob diese Verdoppelung tatsächlich erreicht werden kann.



Ein halber Prozentpunkt … Das klingt ja nicht gerade viel. Was kann daran so schwierig sein?



Problematisch ist vor allem, dass der Kurs für den Strukturwandel in Deutschland – und in Europa – nicht klar ist. Die grüne Transformation ist zu überladen mit sozialen und ökologischen Zielen. Ich bin gespannt, ob die Europäische Kommission tatsächlich, wie angekündigt, jetzt auf mehr Wettbewerb und weniger Regulierung setzt. Hinzu kommen die geopolitischen Unsicherheiten, die schwache Weltkonjunktur und die geringe Inlands- und Auslandsnachfrage. Die mittelfristigen Aussichten der Unternehmen sind dadurch ziemlich eingetrübt – je nach Branche unterschiedlich stark. Die energieintensive Produktion liegt immer noch 10 Prozent unter dem Niveau von Ende 2019. In der Chemie jagt ein Negativrekord den anderen. In der Elektrobranche lief es bis Frühjahr 2023 in der Produktion noch sehr gut, seitdem geht es abwärts.

Insgesamt gab es einfach keinen nachhaltigen Aufholeffekt wie etwa in den USA oder anderen europäischen Ländern. Vor allem der private Konsum und die privaten Investitionen konnten seit Ende 2019 in Deutschland keine Dynamik mehr entfachen. Das kommt mittlerweile auch im Arbeitsmarkt an, mit einer steigenden Arbeitslosenquote auf momentan 6 Prozent.