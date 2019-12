Tübingen. Wie geht eigentlich Innovation? aktiv fragt das Leute, die es wissen müssen: Und besucht in Tübingen den Werkzeughersteller Walter. Der Gründer Richard Walter hat in seiner Wirkungszeit über 200 Patente angemeldet. Mehr als 35 Prozent aller Werkzeuge, die Walter verkauft, sind erst in den vergangenen fünf Jahren auf den Markt gekommen.

Jürgen Daub leitet die Forschung und Entwicklung: „Wir bringen jedes Jahr mehr als 2.500 neue Artikel allein im Standard-Sortiment auf den Markt“, verdeutlicht er. „Dazu kommen noch die Sonderwerkzeuge. Das sind bauteilspezifische Spezial-Lösungen für außergewöhnliche und besonders komplexe Projekte.“

Walter hat Kunden in 80 Ländern der Welt

Schon seit 100 Jahren gibt es Werkzeuge von Walter. Kunden in rund 80 Ländern setzen sie zum hochpräzisen Zerspanen von Metall ein, in der Herstellung von Kurbelwellen, Motorenteilen, Landebeinträgern für die Flugzeug-Industrie, Bahnschienen, und, und, und.

Am Stammsitz arbeiten rund 600 der weltweit 3.500 Mitarbeiter. Etwa 130 von ihnen in der Entwicklung: Maschinenbautechniker und -ingenieure, dazu Spezialisten wie Werkstoffexperten. Sie feilen zum einen an der Geometrie der Werkzeuge. Zum anderen am „Schneidstoff“, sprich: der Material-Zusammensetzung.