Köln/Bielefeld. Frauen können nicht Auto fahren, die Menschen in Deutschland werden immer ärmer oder die ganze Welt wird von geheimen Organisationen gesteuert – Vorurteile, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien bilden sich immer wieder und verfestigen sich in der Gesellschaft. Doch wie kommen sie zustande? aktiv sprach darüber mit Jonas Rees, promovierter Sozialpsychologe am Institut für Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld.

Warum neigen wir zu Vorurteilen?

Wir alle sind für Vorurteile empfänglich. In erster Linie erleichtern sie uns das Leben. Wir teilen Menschen in Kategorien ein – das klassische Schubladendenken eben. Aber natürlich sind Vorurteile oft ganz einfach falsch. Ein Beispiel ist: „Mädchen sind schlecht in Mathe.“ Jeder erinnert sich aus seiner Schulzeit an ein Mädchen, das schlecht in Mathe war. Aber die anderen zehn Mädchen, die gut waren, werden vergessen.

Was geht da in unserem Kopf vor? Wir haben ein ganz bestimmtes Bild vor Augen und erinnern uns besser an Situationen, die genau in dieses Bild passen. Gegen Widerlegungen sind wir da erst mal immun, solange unser Vorurteil nicht durch persönliche Erfahrung entkräftet wird. Vorurteile können aber auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben. Inwiefern? Einen Teil unseres Selbstwerts ziehen wir daraus, dass wir uns mit anderen vergleichen. Je positiver der Vergleich für uns insgesamt ausfällt, desto besser fühlen wir uns. Das fängt beim Arbeitsalltag an: Der Kollege, den man vielleicht nicht so gut kennt, wird in seiner Kompetenz erst mal abgewertet, ohne dass wir wissen, was er überhaupt macht. Je weniger wir wissen, desto mehr füllen wir unsere Annahmen mit Vorurteilen auf. Welche Wege führen denn aus so einem Denkmuster heraus? Eine Möglichkeit wäre, diese ausgedachten Annahmen mit persönlichen Erfahrungen zu ersetzen. Das geht, indem man sich mit dem Kollegen über seine Aufgaben austauscht. Umdenken hilft. Weg von „Der Typ aus der anderen Abteilung“ hin zu „Der Kollege aus meinem Betrieb“. Der Zeitpunkt, an dem Menschen beginnen, sich als eine Gruppe zu begreifen, ist häufig der Moment, in dem Vorurteile abnehmen. Annahmen, die über Vorurteile weit hinausgehen, sind Verschwörungstheorien. Wieso glauben manche Menschen überhaupt daran? Zunächst mal sind Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, der Meinung, über eine Art exklusives Wissen zu verfügen. Das macht sie zu etwas Besonderem, weil sie etwas wissen, was die meisten anderen nicht wissen. Und wie kommen sie auf ihre Ideen? Verschwörungstheoretiker erkennen Muster und Zusammenhänge, wo die meisten anderen Menschen sie nicht sehen. Verschwörungstheorien scheinen die Welt oft komplizierter zu machen, als sie ist. Gleichzeitig vereinfachen sie die Welt aber auch, weil sie alle Fakten ausblenden, die nicht zur Verschwörungstheorie passen. Auf diese Weise wird die Theorie dann unwiderlegbar, weil jeder Versuch der Widerlegung zum Teil der Verschwörung erklärt wird.