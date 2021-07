Schwarzwald und Weinstraße, Schwäbische Alb und Bodensee: So abwechslungsreich wie unser Bundesland ist auch die Unternehmenslandschaft. Die in den Verbänden der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Baden-Württemberg organisierten Unternehmen sind in vielen Teilbranchen tätig.

Apotheke Deutschlands

Ganz vorne stehen die Arzneimittelhersteller – das Land ist buchstäblich die „Apotheke Deutschlands“. Knapp 40.000 Frauen und Männer arbeiten hier, mehr als in jedem anderen Bundesland. Danach kommen Lacke, Farben und Bautenschutz, Leime, Klebstoffe, Mineralöl, Körperpflege und Waschmittel. Auch Kautschuk, Gummi und Kunststoffe sowie Grundchemikalien werden im Land hergestellt und verarbeitet.