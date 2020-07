Köln. Das hier wird wohl jeden freuen: In Deutschland sind die aktuellen Corona-Fallzahlen erfreulich niedrig. Doch schon bei der Frage nach dem Warum fängt der heikle Dissens an.

Mehrheitsmeinung: Wir haben das Virus ganz gut im Griff, weil die Politik so entschieden gegengesteuert hat – und wir alle das geduldig mitgetragen haben. Andere sehen das alles ganz anders: Sie treibt die Wut auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie immer wieder auf die Straße.

Es ist paradox: Je erfolgreicher eine Maßnahme ist, je mehr sie ihr Ziel erreicht, desto eher muss man sich dafür rechtfertigen.

Wobei – auch Experten und Wissenschaftler waren zuletzt ja oft uneins. Maske ja oder nein, Kinder sind ein Infektionsrisiko oder keins – wir alle haben mitbekommen, wie die Standpunkte da auseinandergingen.

Streit über den richtigen Umgang mit dem Virus

Ist das schlimm? Nein! Der Dissens an sich ist ja nichts Negatives. In der Wissenschaft nicht, und in einer Demokratie schon gar nicht. Die lebt ja vom Grundrecht darauf, politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Besonders dann, wenn so viele von deren Folgen betroffen sind. Wie beim Corona-Lockdown. Unternehmen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Firmen, die plötzlich am Abgrund stehen. Familien, die nicht mehr wissen, wie sie den Alltag bewältigen sollen.

Doch der Streit über den richtigen Umgang mit dem Virus fördert in diesen Zeiten eben auch Risse in unserer Gesellschaft zutage. Jeder fünfte Wahlberechtigte in Deutschland meint, Politik und Medien übertrieben die Gefährlichkeit des Corona-Virus ganz bewusst. Um die Öffentlichkeit zu täuschen. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Meinungsforscher von Infratest dimap.

Am Ende bleiben nur Gegner übrig – und kein Diskurs

Zu welch steilen Thesen das mitunter führt, kann man derzeit immer wieder auf den sogenannten Hygiene-Demos sehen. Dass die gerade in unsicheren Zeiten scheinbar erlösende Aussicht, komplexen Problemstellungen mit hübsch einfachen Antworten begegnen zu können, vielfach auf fruchtbaren Boden fällt, ist vielleicht noch verständlich.

Wahrhaft bedenklich aber ist, wenn die relative gesellschaftliche Breite des Protests von den extremen Rändern des Meinungsspektrums gekapert wird. Dann nämlich ist der Diskurs schnell am Ende. Weil es keine Diskutanten mehr gibt, sondern nur noch Gegner. Zu beobachten ist das Phänomen verhärteter Fronten oft. Klimaleugner bekämpfen Klimaretter. Europagegner die EU-Anhänger. Befeuert wird der Zank von gänzlich ungeprüften „News“ aus den sozialen Netzwerken. Und dann treibt der Zorn die Menschen auf die Straße. Der Zorn auf etwas, was sie meist „das System“ nennen.

Fakten und Argumente? Dringen dann oft nicht mehr durch. Dabei tut es doch immer gut, mal innerlich abzukühlen, auch in der hitzigsten Debatte. Sich zu fragen: Worüber streiten oder reden wir hier eigentlich? Wer hat wann was behauptet? aktiv macht das jetzt. Am Beispiel dreier Thesen der Corona-Protestierer, denen wir auf den Grund gehen. Wir haben nachgeschaut, was dran ist an der These, dass Funkwellen von Handymasten Corona übertragen. Wollten wissen, warum Bill Gates in den Augen so vieler kein Wohltäter, sondern ein Feindbild ist. Und den erbitterten Zank um die Rolle von Wissenschaftlern wie dem Berliner Virologen Christian Drosten in der Corona-Krise haben wir auch mal durchleuchtet.