München. Schneller als erwartet steigen die Tarifpartner der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (M+E) jetzt in die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag ein. Der Arbeitgeberverband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) nimmt damit das Angebot der IG Metall an, über ein Zukunftspaket für den Industriestandort Bayern zu sprechen – und damit rasch Klarheit und Planungssicherheit zu schaffen.

Hintergrund sind die besonderen Herausforderungen, vor denen die M+E-Industrie im Freistaat derzeit steht. Sie befindet sich nicht nur seit gut einem Jahr in der Rezession, sondern muss in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage auch noch die Herausforderungen der digitalen Transformation sowie den Technologiewandel in der Automobil-Industrie meistern.

Beide Tarifpartner stimmen daher überein, dass diese Tarifrunde vor allem die Zukunft der Unternehmen und die Beschäftigung sichern muss. Angelique Renkhoff-Mücke, Verhandlungsführerin des vbm, begrüßte „die Bereitschaft der IG Metall, zu diesem Zwecke die ausgetrampelten Pfade zu verlassen und auf die üblichen Rituale in Tarifauseinandersetzungen zu verzichten“.

Sollte eine schnelle Einigung kommen, könnte ein neuer Tarifvertrag sogar schon vor Ende der Friedenspflicht am 28. April stehen.

Längere Laufzeit des Tarifvertrags erhöht Planungssicherheit für die Unternehmen Damit die Unternehmen angesichts ihrer zahlreichen Herausforderungen möglichst langfristige Planungssicherheit bekommen, favorisieren die Arbeitgeber eine längere Laufzeit von fünf Jahren für den neuen Tarifvertrag inklusive eines fixen Gesamtprozentsatzes möglicher Entgeltbestandteile. Denn schon jetzt zeigt sich, dass die Unternehmen im Freistaat so verunsichert sind, dass sie ihre Investitionen an inländischen Standorten deutlich zurückschrauben. Dies ergab die jüngste Umfrage des vbm zur Konjunktur in der bayerischen M+E-Industrie. Auch der über viele Jahre andauernde Beschäftigungsaufbau in der Industrie ist vorbei.

Zudem rechnet die Mehrheit der Unternehmen damit, dass die Schwächephase länger anhält – und nicht nur eine kurzfristige konjunkturelle Delle ist. Denn die Ursachen sehen sie vor allem in den zunehmenden Handelsbeschränkungen durch Protektionismus und De-Globalisierung, die die einzelne Firma nicht beeinflussen kann. Und: Je nach Branche sind die Unternehmen unterschiedlich von den globalen und wirtschaftlichen Risiken betroffen. Wichtig ist daher, die sehr heterogene Unternehmenslandschaft im Freistaat in den Tarifverträgen abzubilden.