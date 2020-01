Frankfurt. Der Befund ist eindeutig. Die Unternehmen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) brauchen mehr Spielraum für zukunftssichernde Investitionen. Darum ging es beim Erfahrungsaustausch im Vorfeld der Tarifrunde 2020. Auf Initiative des Arbeitgeberverbands Hessenmetall waren gut 50 Unternehmer aus dem Mittelstand und Konzernen in Frankfurt zusammengekommen.

Aufragseingänge um 7 Prozent im Minus

Wie Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln aufzeigte, befindet sich die Branche in der Rezession. Die Produktionszahlen des dritten Quartals 2019 liegen in der deutschen M+E-Industrie um 7,4 Prozent unter denen der ersten beiden Quartale, in der Auto-Industrie sogar um 12,7 Prozent. Der Zukunftsindikator Auftragseingänge ging ebenfalls um 7 Prozent ins Minus. Der Konjunkturforscher: „Die Stimmung ist im freien Fall, und zwei Drittel der Unternehmen erwarten, dass dieser Einbruch über das Jahr 2020 hinausreichen wird.“

Das bedeutet: Nach zehn guten Jahren und stetigen Zuwächsen an Geschäft und Beschäftigung kommt die Branche nun in rauere See und muss gleichzeitig einen gigantischen Strukturwandel bestreiten.