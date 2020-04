Derzeit, so zeigt es die Gesamtmetall-Umfrage, sind die Produktionsanlagen in den M+E-Betrieben im Schnitt nur noch zu 65 Prozent ausgelastet. So niedrig war diese wichtige Kennzahl selbst während der letzten Krise 2009 nicht!

„Die Ergebnisse unserer Umfrage belegen, wie ernst die Lage ist“, sagt Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger. „Während Umsätze und Erträge fehlen, laufen die Kosten weiter und zehren die Liquidität rasant auf. Kurzarbeit lindert zwar die Not, aber die Unterauslastung ist sehr bedrohlich.“

Besserung erwartet Dulger erst auf mittlere Sicht: „Es wird etwas Zeit brauchen“, sagt er, „bis abgerissene Lieferketten wieder aufgebaut oder ersetzt sind. Und natürlich wird nur produziert, wenn die Mitarbeiter verfügbar sind und die Nachfrage wieder anzieht.“